Familles nombreuses : Une maman critiquée pour ses injections, Maeva Ghennam mêlée au débat

Depuis qu'elle participe à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL, la vie d'Amandine Pellissard a considérablement changé. La maman de huit enfants âgés de 1 à 15 ans s'est notamment construit une belle communauté sur les réseaux sociaux où ses fans peuvent suivre plus intimement son quotidien hors du commun. Grâce à Instagram, Amandine Pellissard se sent notamment libre de se confier sur ses interventions de chirurgie esthétique, en dépit des critiques.

En juin dernier, la candidate qui a été victime d'une fausse couche filmait par exemple son passage à la Clinique des Champs Élysées, où elle a reçu des injections au niveau du visage, et plus particulièrement à la bouche.

Lors d'un live Instagram publié le 25 septembre, Amandine Pellissard a fait le point sur tout ce qu'elle a retouché chez elle. "J'ai fait les lèvres, les rides d'expression, rides du lion et rides de la patte d'oie", a-t-elle déclaré. Une liste déjà beaucoup trop conséquente aux yeux des internautes, lesquels craignent qu'elle n'abuse de la chirurgie esthétique. Amandine Pellissard s'est alors empressée de balayer leurs craintes d'un revers de la main, taclant au passage une célèbre candidate de télé-réalité issue des Marseillais. "Non, je ne me transformerai pas en Maeva Ghennam, il n'y a pas de danger. Ne vous inquiétez pas !", a-t-elle promis.

Il faut dire que Maeva Ghennam a très souvent été tentée par l'appel du bistouri. Pommettes, poitrine, bouche, fesses, ventre... A seulement 24 ans, la jeune femme n'a plus rien à voir avec ses débuts à la télé. Chose qui ne devrait donc pas arriver de sitôt pour Amandine Pellissard ! Et quand bien même, elle saura faire face aux commentaires désobligeants. "Amis détracteurs, mettez du bonheur dans vos vies, de la couleur, des artifices et du botox. Faites vous du bien. Vous êtes tous aigris, vous n'avez plus goût à rien", déplorait-elle après avoir fait regonfler ses lèvres.