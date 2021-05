Manon Marsault, le visage (très) retouché : un excès de chirurgie esthétique ?

On le sait, Dubaï est depuis quelques années le nouvel eldorado des influenceurs et autres stars de télé-réalité. Et à chacune de leurs sorties, ces derniers sortent le grand jeu ! Ce fut le cas lors des retrouvaille entre Manon Marsault, Maeva Ghennam et Adixia, qui a récemment rejoint son compagnon Illan, lundi 10 mai 2021. Le trio de jeunes femmes a forcément immortalisé ce moment pour leurs communautés respectives et, sur Instagram, les internautes ont donc pu les découvrir sur leur 31. Tenues sexy et moulantes, elles ont certainement fait tourner plusieurs têtes. Mais un détail a de quoi interpeller : le visage de Manon Marsault.

En effet, celui-ci apparaît tellement lissé et retouché qu'il a perturbé ses followers. Les réactions ne se sont alors naturellement pas faites attendre. "Elle est où Manon ?", "On ne dirait pas Manon", "Elle ressemble à tout le monde sauf à elle", "Elle a fait quoi à son visage ?!!", "Poupées barbies botoxées... Quel triste exemple pour la jeunesse", "T'es figée c'est pas beau", peut-on lire en commentaires. Aurait-elle abusé de la chirurgie ou d'un filtre ?