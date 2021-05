Manon Marsault et Julien Tanti s'offrent un nouveau mariage : des absents remarqués chez les Marseillais

Voilà une journée que Manon Marsault et Julien Tanti ne sont pas près d'oublier ! Ce mardi 4 mai 2021, les amoureux et parents de Tiago (2 ans et demi) et Angelina (7 mois) ont célébré leurs deux ans de mariage. Et pas de n'importe quelle manière. En effet, pour marquer le coup, le couple a renouvelé ses voeux lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée sur une plage de Dubaï. Une journée que les internautes ont eu le loisir de suivre comme s'ils y étaient grâce à la magie des réseaux sociaux où pléthore de photos et vidéos ont circulé.

Après s'être une nouvelle fois dit "oui", Manon Marsault et Julien Tanti se sont d'ailleurs chacun déclaré leur flamme sur Instagram en s'accompagnant de photos d'eux sous un arche floral. "En cette journée magique, j'aimerai en quelques phrases te faire comprendre à quel point tu es essentiel à ma vie, indispensable à mon quotidien et à quel point mon amour est inconditionnel. (...) Tu es l'homme idéal, un papa exemplaire et un amant en ce moment très très caliente... (ça restera entre nous). Je suis si fière d'être Mme Tanti depuis 2 ans", a écrit la jolie brune, qui arborait une sobre robe dans les tons beige au côté de son époux dans un costume blanc.

De son côté, Julien Tanti n'a pas non plus manqué d'inspiration pour partager publiquement son amour. "Aujourd'hui, je te dis encore oui, oui pour la vie, oui pour t'aimer, oui pour partager toutes tes joies et toutes tes peines ! Je n'oublierai pas de te dire 'Je t'aime' tous les jours, pour garder notre flamme intacte...", a-t-il légendé sous sa publication.