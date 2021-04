Manon Marsault en froid avec Maeva après sa réconciliation avec Carla ? Ses citations lourdes de sens

Manon Marsault a-t-elle une dent contre Maeva Ghennam ? Le 1er avril 2021, la candidate des Marseillais a semé le doute en postant des citations lourdes de sens, en story Instagram.

L'épouse de Julien Tanti était très proche de Maeva. Depuis qu'elle est arrivée à Dubaï, cette dernière a pu compter sur Manon pour l'aider dans sa nouvelle vie et la soutenir. On ne compte plus le nombre de soirées qu'elles ont passées ensemble. Mais leur amitié pourrait bien être terminée. La raison ? L'ancienne compagne de Greg s'est réconciliée avec Carla Moreau. Les jeunes femmes se sont en effet montrées complices lors d'une soirée chez les Guedj alors qu'aux dernières nouvelles, elles étaient en froid à cause de l'affaire de sorcellerie. La maman de Tiago (2 ans) et Angelina (6 mois) ne portant pas la fiancée de Kevin dans son coeur, elle pourrait bien avoir de la rancoeur contre Maeva.

"Maintenant quand quelque chose me déçoit, je ne dis plus rien. Je m'éloigne tout simplement", ont tout d'abord pu lire les abonnés de Manon Marsault. Ils ont ensuite découvert une autre citation : "Ne te sens jamais coupable de faire ce qui est bon pour toi." Nombreux sont ceux à avoir supposé qu'elle visait Maeva Ghennam. Il faudra attendre le retour de la brune de 23 ans à Dubaï pour voir si elles apparaîtront ensemble ou une simple réaction pour en avoir le coeur net.

Rappelons que Carla Moreau a été accusée d'avoir recours à la sorcellerie pour nuire aux candidats des Marseillais. Après que l'affaire est sortie, Manon Marsault et Julien Tanti ont rapidement réagi. Et ils n'ont pas manqué d'enfoncer la maman de Ruby (1 an). Depuis, le couple semble être en froid avec les Guedj. De son côté, Kevin a laissé entendre début mars qu'il ne parlait plus à certains de ses anciens amis.

Depuis, Carla Moreau s'est défendue. Début mars, elle a tout expliqué sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Elle a révélé qu'elle était victime de racket et de chantage. Elle aurait donc souhaité, malgré elle, faire du mal à certains de ses amis. Aujourd'hui, une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.