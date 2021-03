Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin et elle en guerre contre les Marseillais ? Nouvelles révélations

Le scandale de la sorcellerie a secoué le monde de la télé-réalité. Carla Moreau a été accusée d'avoir eu recours à des travaux occultes pour nuire à des candidats des Marseillais (W9). Une révélation faite par Marc Blata fin février et qui a fait beaucoup réagir. Julien Tanti ou encore Maeva Ghennam s'en sont pris à la blonde de 24 ans. Sont-ils en guerre contre le la jeune femme et son fiancé Kevin Guedj aujourd'hui ?

Le 9 mars 2021, au lendemain de l'apparition de Carla Moreau dans Touche pas à mon poste (C8), Kevin a pris la parole pour la première fois sur Snapchat. La mine fatiguée et amaigri, il est revenu sur l'affaire qui a agité la Toile. "Quand j'ai appris tout ça je me suis dis 'c'est quoi ce truc de fou ?' On a décidé de mettre tout ça entre les mains de la justice. Ils vont gérer les choses très bien, ils savent ce qu'ils font, on a confiance. On a pris la décision surtout de partir un peu loin, de rester en famille. C'est ce que l'on a de mieux à faire. C'est une histoire qui fait beaucoup parler, tout le monde veut s'en mêler, tout le monde pense savoir des choses. Avant de dire qu'on sait des choses, il faut penser aux familles, il y a des enfants qui n'ont rien demandé", a-t-il tout d'abord confié. Le beau brun a ensuite précisé que sa fiancée était une victime dans toute cette histoire et que pour l'heure, ils préféraient s'éloigner des réseaux sociaux.

Carla et Kevin VS Le Reste des Marseillais ?

Avant de déconnecter une nouvelle fois, le papa de Ruby (1 an) a souhaité faire passer un message à ses fans ou ceux de Carla qui s'en prennent à certains participants des Marseillais qui n'ont pas été tendres avec la belle blonde après que l'affaire a été dévoilée. "Je vais vous dire quelque chose aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont souffert bêtement dans cette affaire. Julien, Manon, Maeva par exemple. Ils n'ont rien demandé à personne et il y a des gens qui se permettent de mal parler et s'en prendre à certaines personnes. Je trouve ça dommage. Certes il y a des réactions, mais on ne leur en veut pas. Donc ça ne sert à rien de leur en vouloir. C'est humain, parfois on fait des choses. (...) Ca ira mieux, ça ne sert à rien de s'en prendre à des gens qui ont réagi sur des choses qu'ils pensaient être vraies. Par la suite, ils ont compris que c'était faux", a-t-il déclaré.

Julien Tanti, Manon Marsault ou Maeva Ghennam ont-ils vraiment cru Carla ? Mystère pour l'heure car aucun n'a réagi sur les réseaux sociaux. Mais selon le blogueur et ex-candidat de télé-réalité Marc Blata, des Marseillais "ne sont pas contents" après avoir vu l'intervention de la Marseillaise dans Touche pas à mon poste, lundi 8 mars. Pour rappel, elle a accusé sa voyante de l'avoir manipulée et rackettée pendant plusieurs années. Une version niée en bloc par Danaé le lendemain.