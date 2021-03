Carla Moreau et la sorcellerie : nouvelle vidéo lourde de sens de Maeva Ghennam et Manon Marsault

L'affaire de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel à une voyante, Danaé Roux Custode, dans le but de nuire à ses amis des Marseillais. Sa meilleure amie Maeva Ghennam aurait été visée, au même titre que les enfants des candidats du programme de W9. Ce jeudi 4 mars 2021, alors que la brunette passe du bon temps avec Milla Jasmine et Manon Marsault, le trio balance des piques à tout-va.

Manon Marsault fête son anniversaire sur un superbe yacht à Dubaï. Parmi les invités figurent ses deux grandes copines Maeva Ghennam et Milla Jasmine. En plein scandale de sorcellerie, les stars du petit écran s'en prennent indirectement à Carla Moreau. La bande chante à tue-tête J'oublie tout, célèbre titre du rappeur marseillais Jul. Un moment entre copines qui n'a rien d'anodin...

"Je m'en tape de vos discours, derrière le bonheur moi je cours. Ce soir j'oublie tout. Je cherche mon chemin, je fais des détours", chantent les starlettes. Maeva Ghennam reprend d'un air plus sérieux, en parallèle de la musique : "La vie de ma mère j'oublie toutes mes embrouilles de fou malade cette semaine." Et elle repart de plus belle avec Manon Marsault et Milla Jasmine au son de Jul : "On partira tous un jour (...). J'arrive dans le game, je suis venu pour tout niquer. Je traînais avec des gens, je n'en ai jamais profité. J'évite les coups de pute, les salopes qui aiment les friqués (...). Il n'y a que mon coeur à piquer."

Loin de s'arrêter là, les candidates de télé-réalité évoquent, toujours dans le cadre du son de Jul, "des embrouilles, des histoires de fou". Et de poursuivre : "Tu nous as tous mis dans la merde, tu as fini dans un T1 (...). J'ai des potos c'étaient des put**, sur ma mère ils m'ont mis l'oeil." Des paroles lourdes de sens qui font écho à la dispute entre Maeva Ghennam et Carla Moreau dans le cadre de l'affaire de sorcellerie.

Rappelons que Milla Jasmine avait également mis son grain de sel et commenté le scandale sur les réseaux sociaux. De son côté, Manon Marsault est soupçonnée d'être l'autre candidate des Marseillais à l'origine de l'affaire, la "commanditaire". De son côté, Kevin Guedj assure que son amoureuse Carla Moreau, qui a versé 1,3 million d'euros à la voyante Danaé Roux Custode, a été victime de racket. Mais la jeune femme risque de tout perdre : la production des Marseillais envisage de l'éjecter du programme. Affaire à suivre...