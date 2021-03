Affaire de sorcellerie : Carla Moreau virée des Marseillais ? Ça se précise...

Déjà près d'une semaine que l'affaire de sorcellerie secoue la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel aux services d'une voyante afin de nuire à ses amis des Marseillais de W9. Sa meilleure amie Maeva Ghennam est concernée, mais pas uniquement puisque Julien Tanti révélait que la jeune blonde de 24 ans aurait souhaité du mal aux enfants des candidats. Un scandale qui pourrait bien mettre fin à la carrière de Carla Moreau...

Mercredi 3 mars 2021, Starmag révèle qu'une réunion de crise a été organisée à propos de cette affaire de sorcellerie. Banijay, la société qui produit Les Marseillais, souhaiterait que l'image du programme ne soit pas entachée par ce scandale de sorcellerie et envisagerait alors de mettre Carla Moreau en retrait des futurs montages des prochains épisodes des Marseillais à Dubaï, encore en cours de production.

Carla Moreau "gommée" des prochains épisodes des Marseillais à Dubaï ?

Une information confirmée dans la foulée par Guillaume Genton sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8 qui évoque la potentielle exclusion de Carla Moreau de l'émission de télé-réalité. "La production des Marseillais aurait décidé de la retirer, ou du moins de la gommer au maximum des épisodes", lance-t-il face à Cyril Hanouna et ses camarades chroniqueurs. Et alors que les téléspectateurs s'opposent à cette décision via le hashtag #BoycottLesMarseillais, Guillaume Genton indique que la production pourrait aller encore plus loin. "J'ai contacté des candidats des Marseillais qui eux affirment, selon certaines personnes des Marseillais, qu'elle ne serait plus dans les saisons", lâche-t-il.

Si l'exclusion de Carla Moreau des Marseillais est avérée, il s'agirait là d'un "énorme manque à gagner" pour elle. Car, comme le rappelle le chroniqueur, la maman de la petite Ruby (1 an) gagne en notoriété et en abonnés lors de chaque édition des Marseillais, ce qui lui permet de vivre confortablement grâce aux placements de produits et autres publicités. Rappelons que l'amoureuse de Kevin Guedj aurait versé pas moins d'1,3 million d'euros à la voyante Danaé Roux Custode...