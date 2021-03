Carla Moreau et la sorcellerie : une autre candidate des Marseillais impliquée

Plus encore, entre elle et Carla Moreau, c'est loin d'être l'amour fou. Depuis le tournage des Marseillais VS Le Reste du monde 5, le duo est en froid. En août dernier, Manon Marsault accusait sa camarade de balancer des informations privées à des blogueurs, évoquant également de la jalousie. De son côté, Julien Tanti avait partagé une photo des meilleures ennemies lors de son mariage et précisé que "depuis ce jour-là, elles ne se sont plus jamais parlées". Rappelons également que Manon Marsault est désormais très proche de Maeva Ghennam, ex-meilleure amie de Carla Moreau. Les deux brunettes sont en effet voisines à Dubaï...

Tant de suppositions qui ne prouvent rien. La lumière sera prochainement faite sur cette affaire. Kevin Guedj doit balancer une preuve qui disculperait Carla Moreau et accuserait l'autre candidate. S'il ne tient pas parole, Marc Blata a promis de faire de nouvelles révélations.