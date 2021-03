Carla Moreau et la sorcellerie : Kevin Guedj brise le silence et balance enfin !

Depuis le 26 février 2021, l'affaire de sorcellerie fait trembler la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel à une voyante dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais (W9), notamment à sa meilleure amie Maeva Ghennam. Silencieux jusqu'à présent, Kevin Guedj s'exprime pour la première fois. Le papa de Ruby (1 an) prend la défense de sa femme via Marc Blata, ex-candidat de La Belle et ses princes (2012) et Les Anges (2013) également Snapchatteur qui a balancé l'affaire.

Carla Moreau victime de racket, Kevin Guedj promet LA preuve

Sur Snapchat mercredi 3 février 2021, Marc Blata partage une note vocale envoyée par Kevin Guedj. "C'est une supercherie. Je t'envoie les éléments, garde-les pour toi. Tu en feras ce que tu voudras. Je te dis la vérité là, c'est pour ma famille. Ce n'est pas beau ce qui nous arrive. Toi tu envoies des trucs, on te croit. Mais ce n'est pas la réalité", peut-on entendre.

Rappelons que le duo s'est rencontré à Dubaï afin de faire la lumière sur cette affaire dite de sorcellerie. Toujours sur le réseau social de photos et vidéos éphémères, Marc Blata raconte leur échange. "Il est venu à Dubaï spécialement pour me voir. Il m'a dit : 'C'est vrai que ce que tu as, c'est la vérité. Mais il y a d'autres éléments.' Donc on s'est assis, il m'a expliqué et montré des trucs. On a aussi fait un FaceTime avec son avocat. La défense de Carla, c'est le racket", révèle-t-il. Dubitatif quant à cette version des faits, Marc Blata explique avoir besoin de notes vocales ou vidéos qui prouvent les dires de Kevin Guedj. "Il est venu avec des éléments extérieurs, des témoignages de gens qui confirment qu'elle a bien été racketée, poursuit-il. Moi, je ne vois pas le rapport entre le racket et la sorcellerie. Et Kevin Guedj doit me donner une note vocale qui serait LA preuve que Carla aurait été forcée de faire de la sorcellerie, pour justifier le racket."

Une autre candidate des Marseillais "commanditaire" du complot ?

De son côté, Marc Blata "n'y croit toujours pas". "J'ai des trucs de fou dans mon téléphone. Tous les Marseillais m'appellent pour me demander de sortir d'autres preuves, notamment une note vocale sur les enfants...", balance-t-il. Enfin, une autre révélation de taille pourrait tout chambouler, une nouvelle fois : une autre candidate du programme phare de W9 serait impliquée dans ce scandale ! "Tout repose sur Kevin et sa fameuse preuve en note vocale. Il dit qu'il va nous prouver que Carla n'est pas responsable de tout ça, qu'elle a été forcée, ajoute Marc Blata qui promet de tout balancer si Kevin Guedj ne tient pas parole. Il y aurait une autre candidate des Marseillais derrière la sauce de Carla, en mode commanditaire. Dinguerie. Peut-être que Carla va sortir en princesse et que quelqu'un d'autre va finir en démon..." Nouveau rebondissement de taille dans l'affaire !