Manon Marsault : Son fils Tiago à l'hôpital, grosse blessure et mauvais oeil

Dimanche 24 janvier 2021, Manon Marsault et Julien Tanti ont eu une grosse frayeur. Une histoire racontée par la candidate des Marseillais (W9) deux jours après à ses abonnés, sur Snapchat.

Le couple vit une période difficile. Manon Marsault et le frère de Julien ont eu le coronavirus. Et voilà que maintenant, c'est le papa du beau brun de 32 ans qui est hospitalisé à cause du virus. Comme si cela ne suffisait pas, leur fils Tiago (2 ans) a aussi été hospitalisé.

Pour commencer, Manon Marsault s'est filmée avec Tiago. "Tu t'es fait mal dans la douche. Tu as mis ton doigt dans le trou de la douche. Tu as pleuré, tu a été mal et après on a été à l'hôpital. Tu as vu le docteur et les pompiers. Du coup on t'a fait un beau bandage pistolet", a-t-elle déclaré tout en montrant que son fils avait deux doigts bandés. Puis, après l'avoir couché, la jeune femme de 31 ans a tout expliqué dans les détails.

"Je disais que parfois, ça pouvait porter l'oeil certaines choses. (...) Samedi il y a eu des articles pour dire qu'on m'avait vue à l'hôpital avec Tiago, alors que pas du tout. Tiago n'y était pas samedi. C'est pour ça que j'ai demandé au compte qui l'avait publié de l'effacer parce que je me suis dit que ça allait inquiéter les personnes autour de moi et qu'en plus, ça allait nous porter la poisse", a tout d'abord confié Manon Marsault. Elle ne s'était pas trompée car le lendemain, le frère d'Angelina (9 mois) a été hospitalisé à la suite d'un mésaventure. "Dimanche soir, Tiago a mis son petit doigt dans la jointure de la douche. La porte s'est fermée sur son doigt. J'étais très inquiète parce que je l'ai entendu crier et j'ai compris que ce n'était pas des pleurs comme d'habitude. Ca pissait le sang, je vous épargne les détails. C'est compliqué à gérer comme situation. Du coup j'ai tout de suite vu que c'était très profond. (...) Ca a fini à l'hôpital tout ça", a-t-elle poursuivi.

Tiago s'est fait mal au niveau d'une pliure du doigt. Les médecins lui ont donc expliqué que ce n'était pas possible de faire des points de suture car c'était une zone très sollicitée. On lui a alors fait un bandage. "Tiago a eu une compresse pour que ça s'ouvre moins. Il faut lui faire un pansement tous les deux jours. (...) Il a dû faire des radios et a eu très peur. Il était terrorisé. Au final, il a été très courageux.(...) On ne vous l'a pas dit, j'ai vraiment pensé à tout sauf à ça. L'urgence c'était mon fils. Il va garder ce pansement plusieurs jours. Malheureusement il est droitier donc ce n'est pas très pratique pour jouer ou pour attraper. Donc je fais un peu attention", a précisé Manon. Plus de peur que de mal au final, le petit garçon n'a plus qu'à se rétablir.