Manon Marsault : Ses enfants et son mari obligés de quitter le domicile !

Depuis plusieurs jours maintenant, Manon Marsault est obligée de s'isoler seule dans l'une des chambres de sa maison à Dubaï. Une mesure non négociable appliquée après qu'elle ait été testée positive au coronavirus. La star des Marseillais s'exprime alors quotidiennement sur l'évolution de la situation. Malheureusement, celle-ci est loin de s'arranger. En effet, si ses fans savaient que Nicolas, le petit frère de Julien Tanti, avait à son tour été touché par la maladie, un nouveau cas de Covid a été détecté au sein du foyer : son beau-père.

"Il y a un nouveau cluster dans la maison, cluster 3, mon beau-père... Il a commencé à avoir des symptômes hier soir, on l'a fait tester et on a eu des résultats qui sembleraient être positifs", a-t-elle révélé sur Snapchat dimanche 10 janvier 2021. Manon Marsault a donc dû se résoudre à voir son mari et de leurs deux enfants, Angelina (4 mois) et Tiago (2 ans) quitter le domicile. "Il était préférable pour les enfants qu'ils partent. Ils sont partis, la maison est vide, il n'y plus d'enfants, la nani, Angelina, Julien et Tiago sont partis à l'hôtel, ils sont bien confinés, les quatre sont négatifs", a-t-elle indiqué. Un soulagement pour la jolie brune bien que la séparation avec sa famille lui soit très pénible.

Émue, elle se désole de ne plus pouvoir prendre dans ses bras ses enfants et explique avoir hâte de retrouver Julien, s'agaçant au passage contre cette maladie qu'elle ne comprend pas. "J'ai fait un test hier j'étais encore positive, pourtant je n'ai plus de symptôme. Donc là j'ai fait un test aujourd'hui pour savoir à quel taux je suis encore infectée, si le virus est encore en moi ou s'il est mort, si les anticorps ont gagné et pourquoi le test continue de dire que je suis positive", s'interroge-t-elle. Et pour elle de relativiser : "Je sais qu'il y a pire, je pense aux gens qui ont beaucoup plus de symptômes que moi, qui sont peut être en réanimation... Ce n'est facile pour personne ce Covid dans le monde entier, c'est fou, j'espère que je serai négative un de ces jours et que je pourrais retrouver mes enfants, je n'ai pas l'habitude de les laisser. Mais c'est bien mieux qu'ils soient avec leur papa".

Forcément, la contamination de Manon au coronavirus ne survient pas au meilleur des moments. Et pour cause, elle aurait dû prochainement entamer le tournage de la nouvelle saison des Marseillais, laquelle a lieu à Dubaï. "Bien évidemment que je suis dégoutée de ne pas pouvoir y aller. Tant que je ne serai pas négative, je n'irai pas sur le tournage, je suis très déçue", a-t-elle reconnu. Julien Tanti est de son côté, et pour la première fois en dix saisons, également absent de la ligne de départ du programme. À l'hôtel avec ses enfants, il est en attente de renforts. Cela ne saurait tarder puisque quelques heures plus tard, Manon a révélé enfin être négative au coronavirus ! Elle compte ainsi prochainement retrouver sa famille. Pas question toutefois pour cette dernière de remettre les pieds dans leur maison. La jeune femme va s'isoler à l'hôtel, le temps d'être certaine que tout soit désinfecté.

Maeva Ghennam positive au coronavirus

Et ce n'est pas tout, Maeva Ghennam a révélé avoir elle aussi été touchée par l'épidémie. Elle s'est confiée sur le sujet au cours du week-end depuis sa chambre d'hôtel. La jeune femme a par conséquent elle aussi loupé le début du tournage des Marseillais. Toutefois, elle a bon espoir de pouvoir l'intégrer "la semaine prochaine", réalisant des tests tous les deux jours. "Au final, je n'ai pas eu de symptome, je pète la forme, je suis complètement normal", a-t-elle précisé. Maeva Ghennam n'a peut être pas de symptômes jugés graves mais elle a tout de même perdu le goût et de l'odorat. Sur Snapchat, elle a d'ailleurs certainement beaucoup fait rire sa communauté en s'aspergeant le nez de parfums ou en tentant de stimuler son palais en prenant des cuillères de Harissa...