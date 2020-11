Manon Marsault enceinte de son 3e enfant ? Un test de grossesse dévoilé

Julien Tanti a eu une grosse surprise en se réveillant de sa sieste, mercredi 25 novembre. Le candidat emblématique des Marseillais (W9) a découvert que sa femme Manon Marsault avait acheté un test de grossesse.

Et plutôt que de garder cette information secrète, il a pris son téléphone pour filmer le sac dans lequel se trouvait le test. Il a ensuite demandé à la belle brune de 31 ans d'aller uriner pour avoir le résultat. Manon Marsault n'a donc eu d'autre choix que de s'exécuter rapidement et de dévoiler s'il était positif ou négatif. "Négatif. Je m'inquiétais un peu. Je ne sais pas pourquoi je devais avoir un champignon dans le corps, j'ai envie de vomir depuis trois jours mais c'est bon, c'est négatif. Heureusement, parce que trois enfants là tout de suite...", a finalement confié la jeune maman déjà bien épuisée par ses deux adorables enfants.

Il y a deux ans, Manon Marsault a donné naissance à son premier bébé. Un petit garçon prénommé Tiago que le couple dévoile quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et en septembre 2020, c'est la belle Angelina qui a pointé le bout de son nez pour le plus grand bonheur de ses parents. Si les deux candidats de télé-réalité n'ont pas caché qu'ils pourraient avoir un troisième enfant, ce ne sera pas pour tout de suite étant donné que leur princesse n'a que deux mois.

Fin octobre, c'est une autre candidate des Marseillais qui a eu une petite frayeur : Carla Moreau. La maman de Ruby (1 an) se plaignait de douleurs à la poitrine et ventre et au bas du dos. Elle a donc fait un test de grossesse pour savoir si elle était enceinte de son deuxième enfant. Mais il était négatif. "On a fait une petite vérification pour voir si j'étais enceinte mais non ça va. Donc pas de petite soeur ou de petit frère. Ce n'est pas du tout au programme mais on ne sait jamais, parfois ça se passe autrement, c'est pour ça qu'on a vérifié", avait expliqué la belle blonde qui ne souhaite pas avoir un autre enfant tout de suite. Elle était donc rassurée. Mais au vu de ses symptômes, on peut croire qu'elle l'a peut être réalisé trop tôt.