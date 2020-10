Manon Marsault : Son fils Tiago infecté par la Covid-19 ? Stress et passage à l'hôpital

Depuis quelques jours, Manon Marsault était inquiète. Son fils Tiago (2 ans) présentait des symptômes pouvant évoquer la Covid-19. Maux de gorge, fièvre et fatigue, le petit garçon ne semblait pas tout à fait dans son assiette. Ni une ni deux, la femme de Julien Tanti a décidé d'emmener son fils à l'hôpital pour lui faire passer de nombreux tests. Sur Snapchat, elle a expliqué le 30 octobre 2020 : "Tiago a été très courageux, ils lui ont fait un test du Covid dans le nez, un autre test viral pour voir si c'est la grippe et un test dans la gorge pour voir si c'est autre chose. Il a eu trois tests en moins d'une minute le pauvre."

Je touche du bois !

De retour à la maison, la maman d'Angelina a espéré que cette maladie ne soit qu'un simple rhume. Un peu stressée, elle a confie : "Ce soir je vais dormir avec lui et j'essaye de faire en sorte que Tiago n'approche pas trop Angelina, après ça se trouve c'est un simple rhume. Je touche du bois. On devait fêter Halloween on verra si je dois tout annuler. Il n'a jamais été malade, et là il a été deux jours à l'école et il est tombé malade."

Finalement, la maman de Tiago a eu les résultats le 31 octobre 2020 au matin : Tiago n'a pas le coronavirus. Soulagée, elle a expliqué : "On est content, Tiago va mieux et il est négatif à tous les tests qu'on lui a faits ! Il avait une petite poussée de fièvre mais c'est parti. Il est un peu grincheux mais bon c'était peut-être une molaire au fond qui pousse." Plus de peur que de mal pour le petit Tiago qui va donc pouvoir participer à la grande fête d'Halloween qu'ont organisée ses parents.