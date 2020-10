Manon Marsault amincie : avant/après bluffant un mois après son accouchement

Le 2 septembre 2020, Manon Marsault accouchait de son deuxième enfant, une petite fille prénommée Angelina, née de ses amours avec son mari Julien Tanti. Et c'est peu dire que la jeune femme de 29 ans n'a pas perdu de temps pour perdre ses kilos de grossesse. En seulement une poignée de semaines, Manon a même retrouvé une silhouette de rêve et elle en a apporté la preuve en image sur sa page Instagram au cours du week-end.

En voulant faire la promotion d'une marque de lingerie pour laquelle elle fait profiter de son statut d'influenceuse, la maman de Tiago et Angelina a dévoilé un avant-après saisissant. Sur le premier cliché, la jolie brune dévoile un ventre plat, tandis que le deuxième date de la fin de sa grossesse. "Un mois pile sépare ces deux photos", écrit-elle en légende.

Forcément, cette publication a suscité une vague de réactions de la part des internautes. Entre ceux qui, bienveillants, la félicitent, ceux qui apparaissent quelque peu jaloux ou encore ceux qui ne croient pas à une telle métamorphose, Manon Marsault a créé le débat. "Comment c'est possible de retrouver un ventre aussi plat...", "Moi je crois que pour être aussi mince un mois après la naissance de sa fille elle a fait appel à une mère porteuse", "Et sinon, moi, au bout de 4 ans, je peux toujours pas faire le avant/après", "Si c'est pas de l'injustice ça...", "Photoshopée ! Quand on zoome, on le voit et en plus ses grains de beautés ont disparu", peut-on lire.