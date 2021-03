Carla Moreau et la sorcellerie : des Marseillais "pas contents" après ses explications, révélations...

Après dix jours de silence, Carla Moreau a pris la parole lundi 8 mars 2021 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). L'amoureuse de Kevin Guedj, accusée d'avoir fait de la sorcellerie sur ses camarades des Marseillais, a révélé avoir été victime de racket et de menaces de la part de Danaé Roux Custode, la voyante avec qui elle était en contact. Plus encore, Carla Moreau a adressé un message de paix, d'amour et surtout d'excuses à ses collègues de tournage, sa "famille". Mais ils ne seraient pas tous prêts à l'entendre, semble-t-il...

Silence radio du côté des Marseillais depuis les explications de la jeune blonde. Mais, très peu de temps après la prise de parole tant attendue de Carla Moreau, Marc Blata s'est saisi de son compte Snapchat. L'ancien candidat de télé-réalité vu dans La Belle et ses princes (2012) puis Les Anges (2013) par qui le scandale de sorcellerie a éclaté vise certains candidats. "Je sens qu'il y en a qui ne sont pas contents. Il y a des Marseillais qui ne sont pas contents. Je le sens d'ici, je ne sais pas pourquoi je sens que c'est proche, lance Marc Blata, installé à Dubaï comme bon nombre de têtes d'affiche du programme de W9. Ça sent comme une odeur de seum, ça sent un seum de fou !"

Et il ne s'arrête pas là. "Mais pourquoi elle s'en sort toujours, Marc ?", lâche-t-il en imitant certains Marseillais dans un éclat de rires. "Ce n'est pas qu'elle s'en sort bien, c'est juste que dans la vie on ne peut pas toujours être sali. Il y a des gens qui font des trucs parfois, d'autres on a l'impression qu'ils font des trucs. Moi je fais mon taff de pookie", poursuit-il. Marc Blata assure également que "l'amitié entre Carla Moreau et Maeva Ghennam, ça ne bouge pas". Restent alors Manon Marsault et Julien Tanti, qui vivent à Dubaï et qui seraient susceptibles d'avoir "le seum"...

Face à Cyril Hanouna, la maman de Ruby (1 an) a assuré n'avoir "jamais souhaité de mal" à sa meilleure amie Maeva Ghennam. "J'ai été contrainte de dire des choses sur elle et les autres", a-t-elle également déclaré. Aussi, Carla Moreau, accusée d'avoir visé les enfants des Marseillais, a présenté ses excuses : "J'ai envie de m'excuser auprès des Marseillais qui n'ont rien demandé. Quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version des faits. C'est ma famille et je comprends qu'ils ont pu être énervés. Je veux qu'ils comprennent que je ne leur souhaitait pas du mal et que cette femme ne pouvait pas vraiment leur jeter un sort." Pour l'heure, aucun camarade du programme n'a publiquement réagi.

La jeune femme de 24 ans a porté plainte contre Danaé Roux Custode, à qui elle a versé plus d'1,2 million d'euros en quatre ans de racket, pour abus de confiance et de faiblesse. Une enquête est en cours.

Pour information, le numéro de Touche pas à mon poste du lundi 8 mars 2021 a réuni 1,93 million de téléspectateurs, soit 7,5% de part de marché. La prise de parole de Carla Moreau a permis aux équipes de Cyril Hanouna de réaliser son record d'audience sur toute la saison !