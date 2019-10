Carla Moreau maman : Pourquoi elle n'allaite pas sa fille Ruby

Carla Moreau et Kevin Guedj, couple phare des Marseillais (W9), vivent sur un nuage depuis le 1er octobre 2019. Et si les jeunes parents vivent désormais des nuits compliquées, rien ne pourra jamais atténuer l'amour qu'ils ont pour leur petite Ruby.

Interrogée par le magazine Public, le 25 octobre 2019, la candidate est revenue sur son tout nouveau statut de maman, mais aussi sur son accouchement très difficile... En effet, après plusieurs heures de dur labeur, Carla Moreau était si épuisée qu'elle n'a même pas pu s'occuper de sa fille : "J'ai eu un accouchement difficile. Il a fallu m'aider pour sortir la petite parce qu'elle était un peu coincée au niveau du bassin. Ça a été éprouvant. Pendant trois jours, dès que je posais les pieds par terre, je tombais dans les pommes, ce n'était pas évident !" se confie la jeune maman de 22 ans.

À l'instar de beaucoup de mamans, Carla Moreau a choisi de ne pas allaiter sa fille. Une décision qui a été motivée par plusieurs raisons : "C'est compliqué avec notre travail, ce n'est pas évident d'être totalement dispo à heures fixes", déclare-t-elle. Mais une fois de plus, son état d'épuisement l'a également poussée à renoncer à l'aventure de l'allaitement : "Quand j'ai accouché, je manquais beaucoup de fer et je n'avais plus du tout de force. Je n'aurais pas eu grand-chose à lui donner...", affirme la belle avant d'avancer un autre argument. "Je voulais aussi laisser sa place à Kevin. L'allaitement pour moi, c'est un lien très exclusif entre la mère et l'enfant. Je voulais que Kevin puisse s'investir autant qu'il le désire. Au final, le bibi, c'est un bon compromis !", assure Carla Moreau.

Finalement, Kevin Guedj a eu tout le loisir de tisser des liens avec sa petite Ruby puisque c'est lui qui s'est occupé d'elle les trois premiers jours. Un talent pour la paternité qui a véritablement surpris Carla Moreau, d'autant plus que les amoureux ne souhaitaient pas être parents aussi rapidement : "J'avais arrêté la pilule, mais on n'imaginait pas que ça arriverait si vite (...). On pensait qu'on avait quelques mois devant nous, mais je suis tombée enceinte quelques semaines après avoir arrêté les contraceptifs", confie la jeune femme.

Une bonne surprise qui a permis à Carla Moreau et Kevin Guedj de mûrir à la vitesse de l'éclair : "Je ne pense plus à moi, mais au bien-être de Ruby, c'est le plus important pour moi. J'ai l'impression de gagner chaque jour en maturité", déclare la jeune maman. Comme en témoignent les nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Carla Moreau est une maman gaga et elle l'assume pleinement : "Je ne me sépare jamais de ma fille. Elle ne reste qu'avec moi, j'ai même du mal à la donner à ses grands-mères", s'amuse-t-elle avant d'enchaîner "Je n'imagine pas une seconde la mettre à la crèche. (...) Je veux la garder tout près de moi le plus longtemps possible", conclut-elle.

Des moments d'amour que les jeunes parents ont choisi de partager quotidiennement avec leurs abonnés. Ils ont également ouvert un compte Instagram dédié à Ruby et la petite compte déjà plus de 495 000 followers.

L'intégralité de l'interview de Carla Moreau est à retrouver dans le magazine Public du 25 octobre 2019.