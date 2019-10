Carla Moreau maman épuisée : Sa fille Ruby confond le jour et la nuit !

Carla Moreau et Kevin Guedj, candidats phares des Marseillais, sont les heureux parents d'une jolie Ruby depuis le 1er octobre 2019. Et même si le couple expose fièrement sa petite merveille sur les réseaux sociaux, les moments passés en famille ne sont pas tous aussi parfaits qu'on peut le croire. Dans la nuit du 21 octobre 2019, les amoureux ont fait les frais d'une Ruby un peu trop coquine.

C'est le visage déconfit et les traits tirés que Carla Moreau et Kevin Guedj ont posté des stories Snapchat ce mardi 22 octobre 2019. La jeune maman de 22 ans, visiblement épuisée, porte sa fille sur elle, tout en racontant sa folle nuit à ses abonnés : "On n'a pas dormi de la nuit, parce que Ruby confond le jour et la nuit. Du coup, elle dort pas la nuit et elle dort que la journée. Et en plus, elle veut dormir que dans les bras, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je la pose dans le lit, elle veut pas, elle se réveille direct. Elle veut être que dans les bras !", déplore la jeune femme.

Un rude moment que Kevin Guedj a également subi, à son grand désespoir : "Elle nous fait des petites coliques. Du coup, elle veut pas trop faire dodo la nuit. Par contre, le jour ça va", parvient-il tout de même à s'amuser, face caméra. S'ensuit une amusante série de photos, le montrant au bout du rouleau, mais toujours aussi gaga de sa fille.

Une réalité surprenante pour le jeune couple qui n'avait jusqu'à maintenant aucune raison de se plaindre tant la petite Ruby se montrait parfaite. Depuis le 13 octobre, elle a d'ailleurs son propre compte Instagram sur lequel ses parents publient régulièrement des photos de sa jolie frimousse. Une décision qui n'a pas été du goût de Raphaël Pépin, ancien candidat des Anges de la télé-réalité, qui s'est d'ailleurs insurgé devant cette surexposition. Aujourd'hui, la page officielle de Ruby comptabilise 481 000 followers, faisant d'elle une véritable star des réseaux sociaux, à même pas 1 mois.