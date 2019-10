Carla Moreau maman : Surprise par le talent de Kevin, "Il est incroyable"

À l'issue d'un accouchement relativement compliqué, la belle Carla Moreau a donné naissance à une petite Ruby, le 1er octobre 2019. Depuis, les nombreux abonnés de la jeune femme ont pu suivre les premiers jours de sa fille au travers de nombreuses publications Instagram et Snapchat. Des premières fêtes aux premiers biberons, en passant par les premières siestes, le couple phare des Marseillais apprend doucement à devenir parents.

En exclusivité pour Télé Loisirs, la jeune maman de 22 ans revient sur les premiers pas de Kevin Guedj, en tant que père : "Je savais que Kevin allait être un papa poule, mais pas à ce point", déclare-t-elle. Épuisée par son rude accouchement, la jeune femme n'a pas pu s'occuper de sa fille dans l'immédiat. Heureusement pour elle, Carla Moreau a pu compter sur l'aide de son chéri : "Il est incroyable. C'est le meilleur papa au monde. Comme j'ai été fatiguée les trois premiers jours où je ne pouvais pas me tenir debout avec la petite dans les bras, il a géré tout seul. Il a fait son premier bain, son premier biberon", se confie-t-elle avant d'ajouter : "Avant, il disait qu'il ne changerait jamais ses couches, maintenant il se bat avec moi pour les lui changer. Il est investi. Je suis choquée, il est parfait. C'est incroyable. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il gérerait si bien. Sa fille c'est la prunelle de ses yeux."

De retour de la maternité depuis maintenant plus de dix jours, le joyeux trio passe ses journées dans sa maison, à Marseille. Un retour à la vie normale qui aurait pu s'avérer compliqué, mais, une fois de plus, tout fonctionne à merveille pour les jeunes parents : "Je ne peux pas être plus heureuse. C'est une nouvelle vie pour Kevin et moi. On prend nos marques tous les trois à Marseille. On est sur un nuage. C'est tellement un pur bonheur que ça vient naturellement. Avoir une petite fille, s'occuper d'elle, c'est devenu notre priorité à Kevin et moi", explique Carla Moreau.

La jeune Marseillaise ne cache pourtant pas les angoisses qui ont accompagné leur retour à la maison : "J'appréhendais, j'avais peur qu'on ne puisse pas gérer. On avait l'angoisse des nuits, du bain, etc. Et finalement, tout va bien. On est tous les trois dans notre maison à merveille. Elle est adorable. On arrive à faire des nuits. On profite de chaque instant. Chaque moment est pris en photo. On est là pour elle. Presque trop. On a quasiment arrêté de vivre pour elle", reconnaît la jeune maman. Il est vrai que des photos, il y en a eu un sacré paquet depuis la naissance de la petite. Récemment, ses parents lui ont même ouvert son propre compte Instagram et Ruby est d'ores et déjà une star puisqu'elle comptabilise un petit total de 372 000 followers. Et ce n'est pas son papa, complètement gaga, qui va dire le contraire !