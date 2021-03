Carla Moreau et la sorcellerie : message et excuses aux Marseillais, Maeva Ghennam a déjà pardonné

Les propos de Carla Moreau ont sûrement été suivis pas de très nombreux téléspectateurs. Et pour cause, la star des Marseillais avait gardé jusqu'ici le silence concernant l'affaire de sorcellerie. C'est dans Touche pas à mon poste, face à Cyril Hanouna qu'elle a voulu répondre aux accusations.

Après avoir tout balancé sur sa voyante, la jeune femme de 24 ans a fait des révélations sur les menaces qui pesaient sur elle et sa famille mais aussi sur sa sécurité. Elle a tout mis à plat et a conclu son intervention, réalisée en présence de son avocat, en s'adressant directement aux Marseillais.

Questionnée sur sa meilleure amie Maeva Ghennam qui comme on le sait a particulièrement souffert de cette histoire (quand bien même elle s'affiche à présent tout sourire sur les réseaux sociaux en compagnie de sa nouvelle voisine Manon Marsault), Carla Moreau a déclaré : "En aucun cas j'ai souhaité du mal. J'étais contrainte de dire des choses sur Maeva et d'autres." Et à l'écouter tout va bien avec sa BFF qui lui aurait pardonné : "Elle sait ce que je pense d'elle on n'a pas besoin de parler. C'est mon amie, ça le restera. Nous nous sommes reparlées, elle a compris. Ca a été compliqué pour elle tout ça mais une fois que j'ai pu discuter avec elle et lui dire ce qui s'était passé elle a compris."

Elle n'a cité aucun autre nom, pas même celui de Julien Tanti, le patron des Marseillais qui s'était attaqué à elle concernant les vidéos sur lesquelles Carla Moreau aurait souhaité du mal aux enfants des candidats de la télé-réalité. En revanche, elle a fait son mea culpa et leur a adressé un message : "J'ai envie de m'excuser auprès des Marseillais qui n'ont rien demandé. Quand ils ont découvert tout ça, ils n'ont pas eu ma version des faits. C'est ma famille et je comprends qu'ils ont pu être énervés. Je veux qu'ils comprennent que je ne leur souhaitait pas du mal et que cette femme ne pouvait pas vraiment leur jeter un sort."

Pour le moment, aucun des Marseillais n'ont réagi pourtant il semble difficile de croire qu'ils n'ont pas ou ne vont pas regarder l'intervention de Carla Moreau dans Touche pas à mon poste.

Carla Moreau a ensuite fait savoir qu'elle démarrait une "nouvelle vie" et souhaitait se recentrer sur ses proches.