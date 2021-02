Julien Tanti agressé et braqué plusieurs fois : "C'est dur à vivre au quotidien..."

Ces dernières années, Dubaï est un peu devenu l'Eldorado des influenceurs et stars de télé-réalité. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y installer, désireux d'avoir une vie plus douce et surtout plus sécurisée. Car oui, à force de dévoiler leur quotidien en long et en large sur les réseaux sociaux, ils font des envieux et échappent difficilement à certaines mésaventures criminelles.

Cela a été le cas de Julien Tanti. Avant d'investir la ville des Émirats arabes-unis au mois d'août 2020 avec sa femme Manon Marsault et leurs deux enfants, Tiago (2 ans) et Angelina (5 mois), le célèbre Marseillais a eu son lot de frayeurs. C'est ce qu'il a confié lors d'une interview pour nos confrères de Télé Star. "Le point numéro 1 à Dubaï, c'est la sécurité. Je me sens en sécurité avec ma famille, je peux faire des activités avec mon fils tranquillement. En France, c'est le petit point qui manquait un peu. J'ai vécu pas mal d'agressions, c'est dur à vivre au quotidien... Tu n'en peux plus. J'adore notre pays mais il y a des personnes malveillantes", a-t-il fait savoir.

Et Julien Tanti ne plaisante pas en parlant d'agressions. Il fait même état d'événements très traumatisants en précisant : "J'ai subi sept agressions : six cambriolages et un braquage. Quand tu as une famille, tu te dis qu'il faut aller ailleurs. À Dubaï, la sécurité est impressionnante ! En France, je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison. Avec mes enfants, ce n'était pas le top de vivre comme ça. C'était mon seul problème ici, l'insécurité, et je ne suis pas le seul."

En effet, la vedette de W9 est loin d'être un cas isolé. Comme lui, Maeva Ghennam par exemple a rencontré des soucis d'insécurité en France l'ayant conduit à s'exiler au bout du monde. La brunette a été cambriolée à plusieurs reprises. Mais le point culminant fut lorsque des malfaiteurs l'ont attendu devant son domicile pour la dépouiller et l'agresser physiquement.