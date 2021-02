Diaporama Julien Tanti agressé et braqué plusieurs fois : "C'est dur à vivre au quotidien..."

1 / 15 Julien Tanti agressé et braqué plusieurs fois : "C'est dur à vivre au quotidien..."

2 / 15 Julien Tanti - Soirée de lancement de la nouvelle émission de télé-réalité "Les Marseillais South America" au cinéma Gaumont Marignan à Paris. © Veeren/Bestimage

3 / 15 Exclusif - Julien Tanti et sa compagne Manon Marsault - Soirée du 9ème anniversaire du site en ligne "AliExpress.com" (filiale d'Alibaba) à Paris le 28 mars 2019. © Veeren/Bestimage

4 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

5 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

6 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

7 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

8 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

9 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

10 / 15 Julien Tanti révèle avoir déménagé à Dubaï avec Manon et leurs deux enfants, Tiago et Angelina, après avoir été cambriolé et braqué plusieurs fois à Marseille - Instagram

11 / 15 Exclusif - Julien Tanti (Les Marseillais), sa compagne Manon Marsault et un ami dans les tribunes du stade Vélodrome lors du match Olympique de Marseille (OM) à Toulouse Football Club (TFC) à Marseille, le 14 août 2016. © Pierre Pérusseau/Bestimage

12 / 15 Exclusif - Julien Tanti et sa compagne Manon Marsault - Soirée du 9ème anniversaire du site en ligne "AliExpress.com" (filiale d'Alibaba) à Paris le 28 mars 2019. © Veeren/Bestimage

13 / 15 Julien Tanti et Manon Marsault à l'avant-première de la nouvelle saison de l'émission de télé-réalité "Les Marseillais Asian Tour" au cinéma Gaumont Champs-Elysées à Paris, France, le 13 février 2019. © Veeren/Bestimage

14 / 15 Exclusif - Julien Tanti - Les "Marseillais" font la fête lors de la soirée "La Parisienne" à la boîte de nuit "L'Héritage" à Paris à l'occasion du lancement de la nouvelle émission de télé-réalité "Les Marseillais South America", le 21 février 2017. © Rachid Bellak/Bestimage