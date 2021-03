Carla Moreau et Maeva Ghennam réconciliées : les deux candidates complices en soirée

Revirement de situation à Marseille. Le 29 mars 2021, Carla Moreau a posté des vidéos Snapchat qui ont dû beaucoup faire réagir certain candidats des Marseillais.

Depuis l'affaire de sorcellerie, la jeune femme de 24 ans ne s'est dévoilée avec aucun candidat de la télé-réalité de W9. Les internautes supposaient donc que Carla Moreau et son fiancé Kevin Guedj préféraient s'éloigner de tous leurs anciens amis, parmi lesquels Maeva Ghennam. Cette dernière était la meilleure amie de la maman de Ruby (1 an) avant que le scandale éclate et au début de l'affaire, elle s'était retournée contre eux. Mais désormais, c'est de l'histoire ancienne.

Le 29 mars, Maeva Ghennam a passé la soirée chez Carla et Kevin comme les internautes ont pu le découvrir sur le compte Snapchat de la belle blonde. Les deux femmes sont apparues complices, en train de chanter et de danser. Preuve que l'heure était bel et bien à la réconciliation. On imagine que cela ne doit pas plaire à Manon Marsault et Julien Tanti.

Pour rappel, Carla Moreau était accusée d'avoir recours à la sorcellerie afin de nuire aux candidats des Marseillais. En apprenant la nouvelle, Maeva Ghennam, Julien Tanti ou encore Manon Marsault se sont retournés contre elle en la critiquant sur les réseaux sociaux ou en lui lançant des piques à travers des chansons. Mais il faut croire que la prise de parole de la future femme de Kevin dans TPMP début mars a changé la donne pour certains. Elle a révélé qu'elle était victime de racket et de chantage. Elle aurait donc souhaité, malgré elle, faire du mal à certains de ses amis. Aujourd'hui, une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.