Carla Moreau et la sorcellerie : racket et mafia, une autre voyante balance sur l'affaire

Carla Moreau VS la voyante Danaé Roux Custode, c'est loin d'être fini. Toutes les deux sont mêlées à l'affaire de sorcellerie qui touche le monde de la télé-réalité, et plus particulièrement les Marseillais de W9. Chacune leur tour, la jeune femme de 24 ans et celle qui se présente comme première médium de France se sont exprimées sur le plateau de Touche pas à mon poste, livrant leur version. Ce mercredi 10 mars 2021, Cyril Hanouna et son équipe ont recueilli le témoignage de Ouarda, autre voyante qui apporte de nouvelles informations.

Carla Moreau assure avoir été victime de racket, de chantage et de menaces de la part de la voyante, à qui elle a versé 1,2 million d'euros sur plus de cinq ans. De son côté, la voyante indique avoir les preuves, fournies aux enquêteurs, que la Marseillaise a fait appel à ses services en son âme et conscience, sans pression de sa part. Ouarda, autre "sorcière, balance à son tour sa vérité.

Tout d'abord, cette deuxième voyante assure n'avoir "rien à voir avec cette histoire". Toutefois, elle confie avoir été contactée par Danaé Roux Custode : "Elle m'a demandé des choses. Pour elle, sur Carla et des clients à elle. Elle m'a demandé de faire des travaux sur Carla et de bloquer la procédure. J'ai refusé, je ne fais pas de sous-traitance. Je ne veux pas travailler pour cette femme. Par contre j'ai alerté Magali Berdah sur l'affaire. J'ai transmis un message, elle était au courant qu'une bombe allait sortir. C'est Danaé qui a envoyé cette vidéo et c'est Magali Berdah qui a dit de la publier."

La voyante Danaé derrière les cambriolages ?

Mais Ouarda ne s'arrête pas là : elle donne son avis sur l'affaire de sorcellerie entre Carla Moreau et Danaé Roux Custode. "Il y a réellement du racket. Il n'y a pas que Carla. Il y a des gens du peuple, des clients, assure-t-elle. Elle a dit à plusieurs de reprises : 'Si tu me payes pas telle somme je vais montrer à ton mec que tu m'as montré sa photo et que tu voulais lui faire un travail'. Elle fait du chantage et c'est tout le temps. Carla ça a été une grosse somme, les autres c'est 25 000 euros voire plus."

Enfin, la voyante en est persuadée, Danaé Roux Custode joue un rôle dans les différents cambriolages des stars de télé-réalité : "Ils vivent à plusieurs dans cette maison (...), c'est une mafia de racketteurs. Elle travaille avec les influenceurs. Ils sont amis, elle sait quand ils partent, où sont leurs maisons... Les cambriolages, pas tous, viennent de son équipe et je pèse mes mots."

Pour rappel, Kevin Guedj, lui aussi longtemps silencieux, a pris la parole sur Snapchat mardi 9 mars 2021. Il a révélé soutenir sa "femme" Carla Moreau, la mère de sa fille Ruby (1 an), envers et contre tous. Très marqué par cette affaire, amaigri de 10 kilos, le candidat de télé-réalité a annoncé "partir loin" en famille histoire de se ressourcer. En attendant, Carla Moreau a porté plainte pour abus de confiance et de faiblesse et une enquête est ouverte.