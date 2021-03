Carla Moreau et la sorcellerie : les Marseillais "détruits", comment la voyante a "bousillé" leur vie

Depuis le 26 février 2021, un scandale de sorcellerie secoue le monde de la télé-réalité. Carla Moreau est accusée d'avoir fait appel à une voyante dans le but de nuire à ses camarades des Marseillais. Sa meilleure amie Maeva Ghennam et même les enfants des candidats seraient visés. Une affaire qui bouleverse les relations et amitiés de chacun... Dimanche 7 mars 2021, Magali Berdah, l'agent et amie des Marseillais de W9, brise le silence sur Snapchat.

Après avoir évoqué le scandale sur le plateau de Touche pas à mon poste , la patronne de l'agence Shauna Events prend une nouvelle fois la parole. "Là j'en fais vraiment un appel, s'il vous plaît, au secours. À la bonne moralité des gens, s'il vous plaît il faut arrêter tout ça, lance-t-elle. On vit un calvaire depuis dix jours maintenant. On en arrive à une situation que je ne contrôle plus, pour être honnête. Maeva Ghennam, Manon Marsault, Julien Tanti, Carla Moreau, Kevin Guedj, Milla Jasmine et même Laura Lempika... Ils sont tous humains, ils n'en peuvent plus, ils sont à bout. Mais tout le monde se fait harceler. Là, ça prend des proportions qui commencent à bousiller des vies. Je vous en supplie, que tout le monde se calme, vraiment, s'il vous plaît."

Les Marseillais "détruits", l'agent parle de "survie psychologique"

Et Magali Berdah de poursuivre, émue : "On a tous douté de tous, même moi. C'est un enfer depuis dix jours. Stop maintenant. Il y a une enquête ouverte, la justice va faire son travail. Mes influenceurs sont détruits. La situation n'est facile pour personne. Mon rêve à moi, c'est juste que ça redevienne comme avant. Tout le monde se fait lyncher. Ils doivent tous se reconstruire. Je parle de survie psychologique. C'est vraiment dur. Au milieu de tout ça, pour moi avec le recul, la seule personne qui est condamnable est la voyante. Elle a foutu la merde, elle a détruit des vies."

La célèbre agent des stars de télé-réalité s'en prend alors à Danaé Roux Custode, la voyante que Carla Moreau a consultée et qui se serait retournée contre elle. Rappelons que Kevin Guedj avait indiqué que sa belle était victime de menaces de mort et de racket de la part de cette sorcière. "Pendant des années, cette femme a pris de l'argent sur le dos d'une jeune fille qui est allée à la consulter, à tord ou à raison, ça ne nous regarde pas", regrette Magali Berdah. Pour information, en quatre ans, Carla Moreau aurait versé plus d'1,2 million d'euros à la voyante. Depuis, elle a porté plainte pour abus de confiance et de faiblesse et une enquête est ouverte. Silencieuse depuis que le scandale a éclaté, Carla Moreau est attendue ce lundi 8 mars 2021 sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) afin de faire toute la lumière sur cette affaire.