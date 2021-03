Maeva Ghennam trahie par Kevin et Carla Moreau ? "Leurs preuves sont complètement fausses"

Après plusieurs jours de silence sur l'affaire de sorcellerie concernant Carla Moreau, Maeva Ghennam a souhaité dévoiler sa version de l'histoire sur Snapchat. Le 5 mars 2021, la candidate de télé-réalité a ainsi souhaité reprendre l'histoire depuis le début afin que ses followers comprennent bien comment les faits s'étaient déroulés.

Pour commencer, Marc et Nadé auraient envoyé des messages à Maeva lui disant de se méfier de ses amis. Quelques jours plus tard, ils l'auraient invitée afin de lui montrer la trahison de Carla. Une fois après être arrivée chez Marc, Maeva découvrait avec horreur toutes les vidéos et vocaux de sorcellerie à son encontre. "Là d'un coup je suis pas bien je me mets à trembler. Quand j'entends 'À l'intention de Carla Moreau, faites ça à Maeva'. Je suis pas bien je me mets à trembler et là j'entends la voix de Carla. Là je tombe dans les pommes je me mets à pleurer. Là, je tombe du 28ème étage." révèle Maeva.

Maeva c'est pas moi, c'est pas moi !

Immédiatement, la candidate des Marseillais appelle Carla pour avoir des explications et savoir si oui ou non elle a fait des poupées vaudou contre elle. "Elle me répond 'Mais non pas du tout Maeva, qu'est-ce que tu racontes ?' Je lui dit 'Carla je t'en supplie' Elle a nié pendant environ 3 minutes. Et là je lui montre les vidéos vaudou et sa voix et là je vois qu'elle commence à bégayer. Et là je suis en pleurs je lui dit 'Mais t'es sérieuse ? Pourquoi tu me fais ça ?' Elle me dit 'Mais non Maeva c'est pas moi, c'est pas moi !"

Quelques jours plus tard, Kevin arrive à Dubaï et rend visite à Maeva afin de défendre sa femme. Maeva raconte ensuite leur entrevue et révèle les mots de Kevin. "Oui c'est vrai Carla a fait de la sorcellerie. Oui Carla a été voir cette voyante quand elle avait 17 ans. Elle a fait des travaux de sorcellerie pour devenir une star et pour que moi je tombe amoureux d'elle. C'est vrai Carla me l'a avoué. Mais pour tout le reste c'est faux. En fait Carla a été rackettée." aurait confié le mari de Carla Moreau.

Ses preuves ? C'est complètement faux

Maeva poursuit et raconte son rendez-vous avec Kevin : "Il me sort des preuves. En fait c'était des feuilles imprimées avec des conversations sans date sans heure sans rien. Et moi je voix ça je commence à lire et je me dis en fait j'ai fait n'importe quoi, en fait j'avais tort, j'ai trahi Carla,..." Le soir même, Maeva faisait une vidéo sur Snapchat pour s'excuser auprès de Carla qu'elle pensait désormais innocente.

Mais Maeva semble avoir encore de gros doutes sur la sincérité de Carla et de Kevin. Selon elle, les preuves apportées par Kevin seraient fausses. Elle indique : "En fait j'ai appris que ses preuves c'est complètement faux et que même leur avocat c'est complètement faux. Au fond de moi je voulais que cette histoire soit fausse mais au fil du temps j'ai vu qu'il y a eu des mensonges. Kevin nous a promis plein de preuves qu'on attend toujours..." Affaire à suivre...