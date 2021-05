Manon Marsault opérée : son imposante nouvelle poitrine dévoilée

Manon Marsault a déjà eu recours à la chirurgie esthétique et ne s'en cache pas. Quand elle passe sur le billard, la candidate des Marseillais (W9) ne manque pas de tout partager avec ses abonnés sur les réseaux sociaux. Ainsi, en mars dernier, les internautes ont découvert qu'elle s'était envolée pour l'Ukraine afin de refaire une nouvelle fois sa poitrine. Il a fallu attendre le 6 mai 2021 pour qu'elle dévoile le résultat.

Il y a dix ans, Manon Marsault a eu recours à une augmentation mammaire pour la première fois. Et après la naissance de sa fille Angelina (8 mois), elle a ressenti une gêne. Inquiète, elle a donc souhaité changer ses prothèses fin mars et elle a bien fait. "C'était un peu affaissé et je sentais une petite gêne. Et j'ai bien fait parce que le docteur m'a dit que dans l'une de mes poitrines, j'ai du tissu qui s'était accroché à la prothèse", avait-elle expliqué. Une fois l'opération passée, elle a dû porter un soutien-gorge post-opératoire durant plusieurs semaines et ne pouvait donc pas dévoiler le résultat.

Mais jeudi, les internautes ont pu avoir un bel aperçu pour la première fois. L'après-midi, avec son époux Julien Tanti, ses enfants et son amie Milla Jasmine, Manon Marsault s'est rendue à la plage. Le temps étant au beau fixe, elle s'est mise en maillot de bain et a filmé le haut de son corps. L'occasion pour ses fans de voir sa nouvelle (imposante) poitrine. Attention les yeux !

En Ukraine, Manon Marsault n'avait pas uniquement fait une opération des seins. Elle a également "fait un truc au niveau de yeux et des cernes". Et récemment, elle avait subi une intervention pour ses lèvres. Mais la brune de 31 ans a vite regretté et a donc fait machine arrière.

Par le passé, Manon Marsault se faisait régulièrement des injections de botox. Et elle s'était fait poser des implants dans les fesses.