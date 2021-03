Manon Marsault pleine de bleus après ses opérations et pas dans son état normal : "C'est bizarre"

Deux nouvelles opérations de chirurgie esthétique pour Manon Marsault, deux. Le 19 mars 2021, la candidate des Marseillais (W9) a révélé qu'elle avait refait sa poitrine et s'était occupée de ses cernes, dans une clinique située à Kiev (en Ukraine). Depuis, elle ne se reconnait plus.

Le 22 mars, Manon Marsault a enfin fait son retour chez elle, à Dubaï. Elle a ainsi pu retrouver ses enfants Tiago (2 ans) et Angelina (6 mois). Une fois posée, Manon Marsault a repris la parole sur Snapchat afin de dire comment elle se sentait. "Je ne m'attendais pas à avoir autant de bleus sur le visage. Ce n'est même plus bleu, c'est vert. (...) Je peux vous montrer mais j'ai des pansements et des cocards partout. On dirait que je me suis bastonnée", a-t-elle expliqué alors qu'elle avait mis un filtre qui dissimulait ses yeux avec des lunettes de soleil.

L'épouse de Julien Tanti a ensuite admis auprès de ses abonnés qu'elle n'était pas dans son état normal : "En tout cas je ne snape pas beaucoup parce que j'ai l'impression que je ne suis plus sur la même planète que vous depuis que je me suis fait opérer. Je ne sais pas si ce sont les médicaments que je prends, si c'est l'opération... Je ne suis pas là du tout. Je vois a moitié flou, je me sens trop faible. C'est trop bizarre. (...) J'arrête mes médicaments dans trois jours. Donc ça devrait aller mieux."

Malgré sa douleurs et les autres effets, Manon Marsault est très heureuse d'avoir sauté le pas. Notamment parce qu'en se rendant à la clinique, elle a découvert que sa gêne à la poitrine était liée au fait que du tissu s'était accroché à l'une de ses prothèses. "Je me suis fait refaire la poitrine puisque ça fait dix ans que je ne l'avait pas refait. Entre temps j'ai eu deux grossesses et je sentais qu'un truc n'allait pas depuis que j'ai accouché d'Angelina. C'était un peu affaissé et je sentais une petite gêne. Et j'ai bien fait parce que le docteur m'a dit que dans l'une de mes poitrines, j'ai du tissu qui s'était accroché à la prothèse", a-t-elle expliqué.