Manon Marsault opérée de la poitrine : étrange découverte et premières images post-opératoires

Il y a deux jours, Manon Marsault s'est envolée pour Kiev, en Ukraine, avec son mari Julien Tanti, Nabilla et Thomas Vergara. Et le 19 mars 2021, elle a enfin dévoilé pour quelle raison elle avait fait ce voyage.

Il y a dix ans, Manon Marsault a eu recours à une augmentation mammaire. Depuis, elle n'avait pas fait vérifier ses prothèses. Mais la maman de Tiago (2 ans) et Angelina (6 mois) sentait que quelque chose n'allait pas. Probablement sur les conseils de son amie Nabilla, elle s'est rendue en Ukraine, à priori dans la clinique où la maman de Milann (1 an) est allée se faire faire du laser sur sa cicatrice de césarienne, afin de vérifier si quelque chose n'allait pas et subir des opérations. Ce n'est qu'aux alentours de midi qu'elle a donné de ses nouvelles.

Allongée sur son lit d'hôpital, avec des lunettes de soleil et son soutien-gorge post-opératoire, Manon Marsault a parlé pour la première fois depuis qu'elle est passée sur le billard. "Je me suis fait opérer, c'est pour ça que je n'ai pas donné trop de nouvelles depuis plus de vingt-quatre heures. Je me suis fait refaire la poitrine puisque ça fait dix ans que je ne l'avait pas refait. Entre temps j'ai eu deux grossesses et je sentais qu'un truc n'allait pas depuis que j'ai accouché d'Angelina. C'était un peu affaissé et je sentais une petite gêne. Et j'ai bien fait parce que le docteur m'a dit que dans l'une de mes poitrines, j'ai du tissu qui s'était accroché à la prothèse", a-t-elle déclaré. Elle a donc encouragé ses abonnées qui ont fait une augmentation mammaire à consulter en cas de doute.

Manon Marsault fatiguée et en souffrance

Désormais rassurée, Manon Marsault est très contente du résultat. Mais elle n'a pas caché que la douleur était bien présente : "Je vous avoue que je souffre puisque j'ai fait plusieurs choses au niveau de la poitrine. Je ne vais pas vous expliquer tout en détails mais je n'ai pas fait qu'une simple opération. En plus le truc dont le docteur vient de me parler, il a dû enlever du tissu... Je préfère ne pas rentrer dans les détails sinon je vais tomber dans les pommes." Enfin, elle a précisé qu'elle portait des lunettes de soleil car elle a également "fait un truc au niveau de yeux et des cernes". Etant encore trop faible, il n'est pas prévu qu'elle quitte la clinique aujourd'hui comme cela était prévu. Mais qu'importe, elle s'y sent bien.

De son côté, Nabilla a révélé qu'elle avait eu un rendez-vous avec Vogue Ukraine. Un projet qui se concrétisera dans quelques mois.