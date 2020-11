Nabilla opérée en Ukraine (et dans le luxe), Thomas Vergara aux petits soins

À peine revenue de son voyage à Miami que Nabilla a dû à nouveau quitter son nid douillet de Dubaï. L'ex candidate de télé-réalité a cette fois dû également se séparer de son fils Milann pour se rendre à Kiev, en Ukraine. La raison ? Un rendez-vous pour une nouvelle opération chirurgicale. Forcément, ses millions d'abonnés n'ont rien manqué de ce nouveau déplacement qu'elle a effectué en compagnie de son mari Thomas Vergara. Arrivé sur place, le couple a été accueilli dans le luxe. "Une chose est sûre, en Ukraine ils savent recevoir les gens, l'hôtel il est top, voiture au top, les gens sont trop gentils", s'est réjouie Nabilla sur Snapchat lundi 16 novembre.

Mais la jolie brune de 28 ans n'a pas pu profiter longtemps de la ville de l'Est puisqu'elle a rapidement enchaîné avec son départ pour la clinique. Une clinique exceptionnelle tenue par le docteur Maxim Ivanchuk, où elle a été placée dans une chambre incroyable avec dorures. "Je vais refaire mes fesses, mes yeux, mon cerveau aussi parce que j'en ai marre d'être débile", s'amuse Nabilla en attendant l'arrivée de son chirurgien. En réalité, la jeune femme a fait tout ce chemin jusqu'en Ukraine pour subir une intervention sur sa cicatrice causée par sa césarienne au moment de la naissance de son fils Milann en octobre 2019. Dimanche 15 novembre, elle expliquait : "Je vais le voir pour la cicatrice de ma césarienne d'urgence (...) Si il y a des mamans qui ont eu des césariennes d'urgence ou alors programmées, c'est une super adresse. Vous pouvez y aller les yeux fermés si vous n'aimez pas la cicatrice (...) La césarienne ce n'est pas esthétique. C'est pour la santé de la maman et du bébé. Et c'est fait dans la précipitation." Malheureusement, celle-ci lui cause désormais beaucoup de peine. "Ce sera une petite opération mais je vais quand même faire une anesthésie générale, prévient-elle. Quand je vais me réveiller j'aurais plus mal, ça va être trop bien !"

Nabilla dans les vapes

Pendant l'opération, Thomas Vergara se chargeait de rassurer sa communauté. "J'ai eu l'assistante du docteur qui m'a dit que tout s'était bien passé, mais c'est vrai qu'elle avait une grosse gêne, c'est le problème avec une césarienne. Si vous avez une cicatrice et que vous cicatrisez mal, ça peut vous tirer, et c'est ce qu'elle a eu. Elle n'a pas eu de chance et ça l'a gênait tellement que du coup on a cherché un spécialiste et le meilleur était à Kiev".

Quelques heures plus tard, c'est une Nabilla beaucoup moins en forme et encline à faire des blagues qui est réapparue sur Snapchat. La jeune femme venait de se réveiller de son opération et a eu la bonne surprise de recevoir la visite de son chéri Thomas, venu avec un magnifique bouquet de roses rouges. Dans les vapes, Nabilla parvient tout de même articuler de doux mots d'amour envers sa moitié. "Je t'aime Tommy, l'homme de ma vie. Je viens de me réveiller et mon petit Tom m'attend avec un bouquet. J'ai pas trop de chance ?" Nabilla devrait rester les deux prochains jours en observation avant de pouvoir quitter la clinique.