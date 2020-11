Nabilla, un bien inestimable égaré : "Thomas allait péter un câble"

Nabilla et Thomas Vergara sont complètement jet-lagués après le retour à Dubaï, tout comme leur fils d'un an, l'adorable petit Milann. Après avoir passé quelques jours à Miami, et être retournés sur le lieu de leur rencontre, les amoureux ont retrouvé leur petit cocon des Emirats arabes unis qu'ils aiment tant. Oui mais voilà, ce retour à la maison n'a pas été de tout repos. Nabilla s'est fait une belle frayeur !

Vendredi 6 novembre, l'ancienne star de télé-réalité de 28 ans a révélé avoir perdu un objet extrêmement précieux lors de leur voyage retour : sa bague de mariage. "Il est minuit et on va à l'aéroport parce que quand on est revenu la dernière fois, j'ai perdu ma bague de mariage dans le taxi et je ne l'ai pas dit à Thomas, sinon il allait péter un câble sur moi", a-t-elle avoué à sa communauté. Thomas a alors confirmé : "Ouais, tu me l'as dit dans le bain." Nabilla a alors expliqué comment elle l'a perdue : "Elle était dans l'un des taxis. Mon sac s'est renversé dans le taxi." C'est ainsi que le couple s'est retrouvé à l'aéroport de Dubaï en pleine nuit, après avoir couché Milann, resté avec Marie-Luce, la maman de Nabilla. Heureuse d'avoir récupéré son précieux bijou, la maman de Milann n'a pas caché sa joie de revoir sa bague à son doigt. "Et voilà, je suis à nouveau une femme mariée", a-t-elle lancé dans son snap.

Mais Nabilla a plus d'un tour dans son sac et avait tout prévu si jamais elle ne l'avait pas retrouvée : "Sinon, je pense, la vérité, j'en aurais racheté une et j'aurais fait genre que je ne l'avais pas perdue. Parce que Thomas aurait pété un câble..."

Les amoureux se sont mariés en mai 2019 alors qu'ils habitaient encore à Londres et que Nabilla était enceinte de Milann.