Amandine Pellissard (Familles nombreuses) enrichie grâce à la CAF ? Révélations sur son quotidien

C'est en juillet 2020 qu'Amandine Pellissard a été révélée au grand public sur TF1, dans Familles nombreuses : la vie en XXL. Les téléspectateurs peuvent suivre son quotidien avec son mari Alexandre et leurs huit enfants. Bien qu'elle soit très appréciée, la candidate n'échappe pas à quelques critiques, notamment concernant les allocations qu'elle touche avec la CAF.

Selon certains détracteurs, Amandine Pellissard a fait des enfants simplement pour toucher l'argent de la CAF. Une accusation évoquée par la principale intéressée à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs. "La CAF, c'est l'Euromillions c'est bien connu !", a-t-elle tout d'abord déclaré. Et de poursuivre : "Ces personnes je les invite à faire huit enfants et ils verront si la CAF c'est l'Euromillions ! (rires) Cette histoire, c'est une légende urbaine que j'entends tout le temps et que j'entendais déjà avant de passer à la télé. Les gens pensent que tu fais des enfants parce que les allocations familiales te rapportent des mille et des cents, mais c'est tellement loin de la réalité..."

La jeune femme a précisé que l'argent qu'elle reçoit ne "représente rien du tout" et qu'elle doit tout déclarer. "Même si ta grand-mère te donne de l'argent à Noël tu dois le déclarer... Donc il faut arrêter de croire que la CAF me fait vivre", a précisé Amandine Pellissard qui a récemment été victime d'un agent de la CAF. Ceux qui l'ont également accusée d'avoir utilisé l'argent de l'organisme pour ses chirurgies esthétiques doivent donc se réveiller comme l'a expliqué la mère de famille.

Fort heureusement, elle compte parmi ses abonnés des personnes bienveillantes. Elle a d'ailleurs pu compter sur leur soutien lors de sa fausse couche. Amandine Pellissard était en effet enceinte de son neuvième enfant. Mais à cause d'une anomalie placentaire, elle a perdu son bébé à quatre mois de grossesse.