Familles nombreuses : Fausse couche pour Amandine Pellissard, photo et message bouleversant

L'une des familles de Familles nombreuses, la vie en XXL traverse actuellement un drame. Le 12 juillet 2021, Amandine Pellissard a annoncé qu'elle venait de perdre son bébé.

D'ordinaire très active, la maman de huit enfants (âgés entre 1 et 15 ans) se faisait discrète ces dernières heures. Et pour cause, son mari Alexandre et elle affrontaient une terrible épreuve. Ce n'est que ce lundi qu'Amandine Pellissard a brisé le silence, en story Instagram tout d'abord. "Bonjour à tous. Nous sommes effectivement absents dInstagram car, malheureusement, j'ai dû être admise aux urgences hier (dimanche) aux alentours de midi. Suite à une anomalie placentaire, j'ai malheureusement fait une fausse couche à 13sa. Nous avons besoin de quelques jours pour nous retrouver. Le soleil brillera à nouveau. Néanmoins, chaque chose en son temps. Merci pour votre compréhension et votre bienveillance", peut-on lire.

Peu de temps après, Amandine Pellissard a partagé une photo sur laquelle elle pose en robe, son ventre arrondi bien visible. "J'aime cette photo, une des dernières prise avec mon ventre arrondi... Le soleil se couche sur moi, comme ce rêve qui s'est éteint... Cette soupape de sécurité qui est d'attendre trois mois pour souffler, se projeter, y croire n'aura malheureusement pas été la notre... Cette grossesse tant espérée, ce bébé que nous attendions comme une évidence. Dans cette épreuve, les enfants sont solaires, permettent de tenir, de prendre sur soi car être maman c'est prendre sur soi 18h/24. Et garder le silence de la nuit pour pleurer lorsqu'on a besoin", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle n'a ensuite pas manqué de remercier ses fans pour leur soutien indéfectible depuis sa terrible annonce. Leurs messages lui permettent de se sentir moins seule et l'aide à "panser ces maux". "C'est injuste, et c'est comme ça... la faute à 'pas de chance qui s'abat sur nous'. Je sais que le soleil brillera à nouveau, je ne baisserai jamais les bras.... Je vous reviens vite.... Le temps de me retaper", a-t-elle conclu.