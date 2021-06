Familles nombreuses : Une candidate phare enceinte de son 9e enfant, photo de son baby bump

La grande famille de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) va prochainement s'agrandir. Ce lundi 28 juin 2021, l'une des candidates du programme a annoncé qu'elle était enceinte de son neuvième enfant. Il s'agit... d'Amandine Pellissard.

La maman, qui est à la tête d'une tribu de huit enfants âgés entre 1 et 15 ans, s'apprête en effet une fois de plus à donner la vie. Et elle l'a annoncé d'une très belle manière sur son compte Instagram. C'est en partageant une vidéo (supprimée depuis) que la candidate de Familles nombreuses a souhaité faire part de son immense bonheur. On peut y voir l'objectif d'un appareil photo se fermer puis s'ouvrir sur une photo de la belle brune, qui dévoile son baby bump à l'occasion d'un shooting photo. "Neuf mois pour onze fois plus de bonheur" pouvait-on lire. Et en légende, Amandine avait écrit : "Nous sommes heureux de vous annoncer que notre famille va s'agrandir pour notre plus grand bonheur."

La jeune femme a ensuite partagé une photo de ce fameux shooting, avec quasiment la même légende. Très vite, les internautes ont tenu à la féliciter, ainsi que son époux Alexandre.