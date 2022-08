Amandine Pellissard (Familles nombreuses) dévoile sa somptueuse villa : un lieu de rêve pour son clan

Sa participation à Familles nombreuses, la vie en XXL aura assurément changé sa vie. Véritable star du programme, Amandine Pellissard a réussi à se faire un nom dans le milieu audiovisuel. Un succès sur lequel elle a continué de surfer sur les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui en tant que véritable influenceuse que la candidate maman de huit enfants évolue. Et autant dire que cette activité rapporte bien ! À tel point que la femme d'Alexandre vient de réaliser un rêve, celui de s'acheter une maison dans le sud de la France.

Amandine Pellissard n'a pas fait les choses à moitié. En effet, comme en témoignent les images partagées en story Instagram, c'est une véritable villa qu'elle a pu acquérir. Piscine somptueuse, chambres pour toute la tribu, pièces de vie XXL, paysage à couper le souffle... ce nouveau nid douillet a de quoi faire des jaloux ! (Voir notre diaporama).

Contactée par nos confrères de Télé Loisirs, Amandine Pellissard en a dit un peu plus sur cet achat tout récent. "La famille va déménager très prochainement après des semaines d'attente et de suspense, par rapport à la situation faite de hauts et de bas. Nous déménageons d'Alès pour nous rendre dans la maison de nos rêves qui se situe dans le Var - on n'en dira pas plus au niveau de la localisation précise -, entre Marseille et Toulon. On se trouve dans une superbe station balnéaire avec une maison qui est la maison de nos rêves, pour notre famille et qui correspond à nos attentes. À 30 kilomètres Marseille et de Toulon, à 500 mètres de la mer, tout ce qu'on peut rêver. C'était l'objectif de notre famille, et ça y est, on y arrive, on a réussi", s'est-elle réjouit.

Le clan Pellissard doit s'y installer au début du mois de septembre. Ainsi, les huit enfants d'Amandine et Alexandre pourront faire leur rentrée dans la région, "avec un peu de retard" tout de même, "le temps de tout mettre en place". "Une nouvelle aventure commence avec cette maison vraiment à la hauteur de nos espérances et même au delà de ce qu'on aurait pu imaginer. C'est un joli rêve qui se réalise et on est ravis", a-t-elle conclu.