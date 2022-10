Amandine Pellissard : Emprise, dérives en coulisses... elle porte plainte contre la production de Familles nombreuses

En 2020, TF1 a lancé sa nouvelle émission de divertissement appelée Familles nombreuses, la vie en XXL. Un docu-réalité qui a tout de suite séduit les téléspectateurs de la chaîne, lesquels étaient des milliers à suivre les aventures de ces tribus hors du commun. Amandine Pellissard s'y est rapidement fait un nom, elle qui est à la tête d'un clan de huit enfants avec son mari Alexandre. Malheureusement, l'histoire entre la maman de 34 ans et l'émission touche à sa fin.

Lors d'une interview pour Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, Amandine Pellissard a expliqué quitter le programme mais surtout, elle compte porter plainte contre la production : "J'ai saisi un avocat, ça fait déjà quelques temps. Je vais porter plainte contre TF1 Productions et nous allons, mon mari et moi, engager des poursuites."

On est que des produits de télé

Pour expliquer cette action, la candidate populaire devenue influenceuse sur les réseaux sociaux évoque des "travers pas réglementaires". "En fait il n'y a pas de télé à tout prix. Ça ce n'est pas possible. À un moment donné quand je dis stop et qu'on me dit 'ah bah on te verra moins', et bah c'est pas grave, on me verra moins. On parle de familles avec enfants. Il y en a, ils vendraient père et mère pour rester à l'écran, c'est terrible", a-t-elle dénoncé. Amandine Pelissard ne précise pas les chefs d'accusation qu'elle porte à l'encontre de l'émission qui l'a révélée mais, elle laisse entendre que l'aventure a fini par affecter ses enfants. "Tant que ça se dirigeait sur nous, adultes... Mon mari et moi, on est capable de se défendre et de répliquer. Derrière, il y a eu des dérives, de plus en plus. Et quand ça a commencé à intenter au confort de mes enfants, là par contre j'ai mis des stops tout de suite. J'ai coupé les tournages, j'ai arrêté les séquenciers, j'ai arrêté les saisons...", a-t-elle fait savoir.

Après un premier clash, la femme d'Alexandre avait toutefois finalement fait machine arrière et acceptait de revenir dans l'émission. "Ils sont revenus me chercher en s'excusant. Ils ont une espèce d'emprise sur vous. Il y a un affect. Ce sont des gens envers qui tu as une confiance. Ils te disent que tu fais partie de la famille (...) En fait on se rend compte qu'on est que des produits de télé", a-t-elle regretté. Ainsi, elle ne se privait pas pour "les envoyer chier quand ça allait trop loin". Amandine Pellissard souhaite "témoigner de (son) expérience" afin de mettre en lumière la réalité de ce que serait Familles nombreuses selon elle. "Soit c'est un documentaire et ils respectent les règles et les limites du documentaire, soit c'est une télé-réalité et ils l'assument. Et ils traitent les gens et les enfants correctement, et qu'ils assument les choses d'un point de vue juridique, contractuel et au point de vue des assurances médicales." Aujourd'hui, elle est catégorique : "c'est terminé !"