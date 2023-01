"Tu as honte ?" : Amandine Pellissard reconvertie dans le X, elle fait réagir son fils Léo

Virage à 360 degrés pour Amandine Pellissard. L'ancienne candidate de Familles-nombreuses a récemment révélé qu'elle se lançait dans le X. Le 15 janvier 2023, elle a dévoilé en story ce que son fils aîné Léo (16 ans) en pensait.

D'une émission familiale à une carrière dans le porno, il n'y a semble-t-il qu'un pas qu'Amandine Pellissard a franchi. La jeune femme a été révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Et dès la première saison, elle a partagé son quotidien avec son mari Alexandre et leurs 8 enfants. Mais récemment, elle a fait le choix de quitter le programme et de porter plainte contre la production de l'émission. Si elle continue son métier d'influenceuse depuis, la mère de famille a décidé de se lancer dans un autre domaine bien différent. Après s'être lancée sur MYM pour partager du contenu sexy, elle a également rejoint Swame. "Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement.... incroyables. C'est un bon adjectif, c'est incroyable. Vous pouvez surtout faire vos demandes de médias privés. N'en déplaise à certains, ou plutôt certaines... Plutôt certaines ! Mais c'est pas grave, nous, on aime tout le monde, coeur sur vous, love sur vous, aimez votre prochain surtout", confiait-elle le 15 janvier dernier afin d'anticiper de nouvelles critiques.

Sa nouvelle carrière a en effet déchaîné ses détracteurs. Beaucoup l'ont accusée de faire honte à ses enfants en proposant des contenus coquins. Le 18 janvier 2023, Amandine Pellissard s'est saisie de son compte Instagram et a écrit en légende de sa vidéo : "Dédicace aux rageux, coeur sur vous !". On peut y découvrir Léo, dans leur cuisine, et très vite l'ancienne candidate de TF1 lui demande : "Tu sais quand je fais une Story avec toi, les gens ils disent que tu as honte de moi... Est-ce que tu as honte de ta maman ?" L'adolescent lui a alors assuré que ce n'était pas le cas.

Mais Amandine Pellissard ne l'a pas lâché pour autant. "Tu l'aimes beaucoup ta maman d'amour ?", a-t-elle ensuite demandé. Et Léo de répondre : "Mais oui, bien sûr que je t'aime." Afin que le message passe bien, l'épouse d'Alexandre a poursuivi : "Donc tu peux dire que tu n'as pas honte de moi." "Mais non, je n'ai pas honte de toi", a conclu le jeune homme. Cela a le mérite d'être clair !