"J'en ai rien à foutre de ta vie" : Amandine Pellissard violemment clashée en direct dans TPMP, une experte intervient

Ce mercredi 1er février, Amandine et Alexandre Pellissard (Familles Nombreuses) étaient de nouveau invités sur le plateau de Touche pas à mon poste pour justifier leur reconversion dans le X qui n'est pas vue d'un bon oeil par la plupart des chroniqueurs, dont Raymond Aabou. Ce dernier a d'ailleurs de nouveau eu une altercation avec la mère de famille, alors que celle-ci lui reprochait une certaine "hypocrisie" et notamment "d'être très au fait de tout ce qui se passe" sur ses réseaux sociaux et ceux de son mari.

"Mais calme toi, j'en ai rien à foutre de ta vie !", a-t-il rétorqué, avant d'ajouter : "Je ne voulais même pas qu'ils reviennent, ils n'ont pas de travail ces gens-là ? Ils nous cassent les c******* à venir tout le temps !". Des propos applaudis par le public, avant que la principale concernée n'en revienne aux faits et ne lui reproche, en visant aussi Géraldine Maillet, d'avoir mal parlé devant son fils Léo, présent en plateau mardi soir : "Vous vous êtes permis d'attaquer mon fils et ça je ne le tolère pas".

C'est les images qui vont restées

Pour rappel, Raymond Aabou considère que cette reconversion est un danger pour les enfants de l'influenceuse. Un avis qui a été partagé ce mercredi soir par la psychanalyste Raymonde Hazan, présente sur le plateau. Cette dernière est intervenue dans le débat afin d'expliquer les dangers que comporte cette décision pour sa progéniture : "On est sur une histoire de sexe, c'est visuel, c'est les images qui vont rester, ils (les enfants, ndlr) vont les stocker dans la mémoire".