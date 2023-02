"Des bêtes de foires" : Amandine Pellissard dézinguée dans TPMP, surprise, elle débarque et sort de ses gonds

"Sinon, on se retrouve demain, petite surprise, vous allez voir ça va donner. Vous savez on n'est pas du genre à se laisser écrabouiller, donc ça va péter et en plus on ne sera pas tout seuls", prévenait Amandine Pellissard (Familles nombreuses) lundi soir sur le compte Instagram qu'elle partage avec son mari Alexandre. Et comme pressenti par les internautes, le couple était bel et bien de retour sur le plateau de TPMP ce mardi 31 janvier pour s'expliquer une énième fois sur leur reconversion dans le X, qui est jugée comme scandaleuse par plusieurs chroniqueurs de l'émission, dont Kelly Vedovelli.

Cette dernière avait réagi lundi soir au reportage qu'avait diffusé le blogueur Jeremstar sur le couple, se disant notamment choquée par les "instruments de torture à l'intérieur du canapé", dévoilés dans l'interview. "Qui ne dit pas que le petit de 4 ans ne va pas se retrouver avec un god dans la main ?", s'était-elle insurgée. Des propos qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd, ou plutôt d'une sourde, puisqu'Amandine Pellissard a tenu à recadrer la chroniqueuse en direct mardi soir en revenant sur ces propos. "Non mais toi qui dit que mon fils va venir me voir avec un god à la main le soir, mais de quoi tu parles Barbie ? T'as des enfants ?", s'est-elle emportée, avant de régler ses comptes avec Géraldine Maillet, Guillaume Genton et Raymond Aabou, qui avait déjà eu un échange houleux avec le couple lors de leur premier passage dans l'émission le 19 janvier dernier.