Amandine Pellissard dans le X : son choix jugé "irresponsable" et "extrêmement dangereux" pour ses enfants

C'est semble-t-il LE sujet du moment. Depuis leur reconversion dans le X, Amandine Pellissard et son mari Alexandre font beaucoup parler sur les réseaux sociaux mais aussi, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8). Le 30 janvier 2023, Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur l'interview choc que les anciens candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) ont accordée à Jeremstar. Et Guillaume Genton, notamment, qui s'est montré très cash.

C'est de manière très crue qu'Amandine Pellissard et son époux sont revenus sur leur nouvelle activité. Bien que Léo (16 ans) ait assuré que ni ses frères et soeurs ni lui n'en souffraient à l'école, Guillaume Genton n'était pas vraiment de cet avis. "Comment ne pas être choqué ? On a une mère et un père de famille, qui ont des enfants qui sont mineurs et tous très jeunes, qui sont en train de faire une sextape au calme sur un canapé. Le même canapé sur lequel les enfants vont regarder Midi les Zouzous le lendemain matin. C'est extrêmement choquant", a-t-il déclaré dans un premier temps.

Guillaume Genton a ensuite expliqué qu'il ne comprenait pas leur argument disant qu'ils faisaient des vidéos privées et donc, que cela n'avait pas d'impact sur leur quotidien ou celui de leurs enfants. "Les gens sont mal intentionnés vous croyez quoi ? Le mec qui va payer sa photo ou sa vidéo 30 balles va la screener et ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Donc la vérité, c'est que ta dignité vaut 30 balles. Il faut arrêter le massacre pour les enfants. C'est irresponsable. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font", s'est-il indigné. Il a ensuite rappelé que certaines de leur publications avaient déjà fuité.

De son côté, Kelly Vedovelli a dénoncé une "ambiance assez malsaine. Elle est choquée de savoir qu'ils rangent leurs "instruments de torture à l'intérieur du canapé", des accessoires sadomasochistes. "Qui ne dit pas que le petit de 4 ans ne va pas se retrouver avec un god dans la main ?", s'est-elle interrogée.

Le public l'a donc compris, les Pellissard n'ont pas encore fini de faire parler d'eux. Nul doute qu'ils ne manqueront pas de leur répondre.