Amandine Pellissard dans le X : Fellations, sous-vêtements souillés... coulisses d'un shooting très (trop ?) hot

Une fois le plaid installé sur le canapé, Amandine pose sous l'objectif de son mari qui possède de "multiples casquettes" puisqu'il est à la fois réalisateur et acteur. "On a énormément de demandes pour des photos, des vidéos où là effectivement c'est un peu plus chaud et là je finis à poil. C'est Alex qui prend les photos. En général pour les vidéos, on bosse avec deux téléphones qu'on laisse tourner et on est tous les deux en action", explique Amandine.

On a pas de limites

Reconverti dans le X depuis peu, le couple possède un compte Mym où il propose différentes prestations toutes plus étonnantes les unes que les autres comme il l'explique. Fellations, sous-vêtements souillés, photos de leurs parties intimes (notamment la "foufoune"), vidéos de leurs rapports - Alexandre a même uriné sur Amandine suite à la demande d'un abonné... le couple n'a pas de limite. "Il m'attache, on se tape", précise-t-elle même ensuite.

"L'abonnement est à 9 euros 99. Il y a des photos coquines, sensuelles. Après nos abonnés peuvent venir en dm demander des médias privés et là on a pas de limites. On fait tout ce qu'on nous demande. Les seules choses qu'on refuse ce sont les rapports à plusieurs et la scatophilie", est-il ensuite expliqué.

Un "nouveau job" qui rapporte gros à la famille Pellissard puisqu'ils ont déjà gagné 26242 euros. "On aurait jamais cru que ça rapporterait autant", confie Amandine, visiblement très satisfaite de sa reconversion professionnelle très lucrative.