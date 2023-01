Amandine Pellissard reconvertie dans le X : elle dévoile le sextoy qu'Alexandre et elle utilisent partout !

Quoi que les gens disent, Amandine Pellissard assume sa nouvelle reconversion dans le X. Et elle l'a une fois de plus prouvé le 24 janvier 2023 en vantant les mérites d'un accessoire coquin qu'elle utilise avec son mari Alexandre.

Il est désormais bien loin le temps où la mère de famille dévoilait son quotidien avec son époux dans Familles nombreuses, la vie en XXL. L'an dernier, Amandine Pellissard a pris la décision de quitter le programme de TF1 et a porté plainte contre la production. Depuis, elle s'est reconvertie dans un domaine qui en a étonné plus d'un. Elle s'est tout d'abord lancée sur la plateforme MYM pour proposer des contenus de charme avec Alexandre. Et depuis peu, elle a rejoint Swame. "Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement.... incroyables. C'est un bon adjectif, c'est incroyable. Vous pouvez surtout faire vos demandes de médias privés. N'en déplaise à certains, ou plutôt certaines... Plutôt certaines ! Mais c'est pas grave, nous, on aime tout le monde, coeur sur vous, love sur vous, aimez votre prochain surtout", confiait-elle le 15 janvier dernier afin d'anticiper de nouvelles critiques.

Si le contenu qu'elle propose est privé (même si certains ont fuité), Amandine Pellissard n'hésite pas à partager quelques moments coquins avec ses abonnés Instagram. Le 24 février dernier, elle s'est rendue dans l'une de ses boutiques pour adultes favorite. Et elle a évoqué un accessoire qu'elle apprécie. "Comme vous le savez, avec mon Chabite, on aime bien se faire des petites blagues. On aime bien se surprendre et pour ça, j'ai entendu parler d'un accessoire plutôt sympa. (...) Parce que depuis ma dernière story où je vous ai présenté le stimulateur, vous avez été très demandeuses de nouvelles idées coquines", a-t-elle confié dans un premier temps.

Amandine Pellissard a ensuite dévoilé l'objet de tous ses désirs. Un gadget "télécommandé par le ou la partenaire". Un "oeuf vibrant" avec lequel Alexandre s'amuse bien. "Au cinéma, au resto, dans la rue, n'importe où", Alexandre l'a bien compris : c'est lui qui tient les commandes !", a conclu la jeune femme.