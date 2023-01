Amandine Pellissard, nouvelle star du X dans un salon érotique : essayages coquins, accessoires... son mari aux anges

On peut dire que cette reconversion eXtrême leur prend tout leur temps ! Depuis qu'ils ont annoncé ouvrir un compte sur la plateforme MYM, Amandine Pellissard et son mari Alexandre sont sur tous les fronts. Production de contenus coquins, multiples interviews, passage dans Touche pas à mon poste ou encore placements de produits sur Instagram... Les amoureux sont plus investis que jamais. Mais ils ne comptent pas s'arrêter en aussi bon chemin...

À la grande surprise de leurs abonnés, les tourtereaux se sont rendus, ce samedi 21 janvier 2023, dans un salon érotique du sud de la France. Entre tenues affriolantes et accessoires coquins, ceux qui sont à la tête d'une tribu de 8 enfants n'ont pas pu s'empêcher de frétiller de bonheur. En story, Amandine Pellissard a d'ailleurs dévoilé les dessous de cette séance shopping hors du commun. "Arrête de toucher mes fesses s'il te plaît, calme toi", a-t-elle d'abord demandé à son mari, positionné juste derrière elle, sourire aux lèvres. "Nous sommes en direct de la boutique Love Play, vous savez on avait fait un unboxing de nos petites trouvailles la dernière fois. D'ailleurs ça avait mis Chabit (surnom de son mari, ndlr) sur la béquille jusqu'au lendemain, vous vous souvenez ? J'ai reçu pleins de questions parce que c'est vrai que c'est hyper sympa pour tous les petits coquinous et coquinettes, donc je vais vous monter tout ce qu'ils proposent dans cette boutique, c'est vraiment incroyable !", a-t-elle ensuite précisé.

Pour tous les goûts...

S'ensuit une grande séance de shopping durant laquelle Amandine Pellissard n'hésite pas à montrer tous les objets et tenues de la boutique en stories. Jupes courtes, strings très légers, soutifs à strass ou encore masques, menottes à fourrure et fouets... Il y en a pour tous les goûts ! C'est d'ailleurs sans grande hésitation que la mère de famille demande à la vendeuse plus d'explications sur un "stimulateur clitoridien" puis se lance dans l'essayage d'une robe rouge très courte et échancrée. "Chabit il est comme un gosse à Disneyland !", s'amuse-t-elle au fil des vidéos. Un moment hors du commun qui se terminera donc par l'achat d'une robe très sexy et d'un accessoire unique en son genre... De quoi promettre des nuits très coquines entre les deux amoureux !