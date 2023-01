Amandine Pellissard lancée dans le X : Déprogrammée de TPMP, elle veut "en découdre" avec un chroniqueur "cochon"

Après un passage sulfureux dans TPMP hier soir, Amandine et Alexandre Pellissard de Familles nombreuses, la vie en XXL étaient censés retourner sur le plateau du talk-show ce vendredi 20 janvier pour évoquer leur reconversion dans le X. Mais "le tournage a pris du retard", a expliqué la mère de 8 enfants sur Instagram. "Donc on a pas le temps de passer", a-t-elle ajouté, avant de finalement donner rendez-vous la semaine prochaine à ses abonnés sur le plateau de l'émission, "pour finir le débat" qu'elle et son chéri avaient entamé face aux chroniqueurs. "On a hâte d'en découdre", a-t-elle assuré à ses fans. Raymond Aabou semble notamment attendu au tournant par le couple, qui l'a surnommé "Raymond le petit cochon".

Nos enfants, on les éduque

Car pour rappel, le chroniqueur avait fortement critiqué leur reconversion, estimant notamment que cela pourrait affecter leurs enfants, âgés entre 3 à 17 ans. "Ils disent que TF1 a porté atteinte à leurs enfants et que c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'émission, que la chaîne n'était pas raccord avec leurs valeurs et ensuite que ce qu'ils font, ça ne durera pas. Internet n'oublie rien, ça durera toujours ! Là, je vois huit enfants, et pour 60 balles, vous ne vous imaginez pas les dégâts. Tu ne pourras pas savoir si, ces huit enfants-là, si on leur dira pas 'regarde ta mère ce qu'elle fait'", s'est-il insurgé, alors que les deux tourtereaux viennent de s'inscrire sur MYM, une plateforme de partage de contenus érotiques moyennant un abonnement mensuel.