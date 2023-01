Amandine Pellissard reconvertie dans le X : l'un de ses enfants brise le silence et évoque son quotidien à l'école

Dimanche 29 janvier 2023, Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont organisé un live Instagram. Le couple, révélé dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a souhaité répondre aux nombreuses critiques qui peuvent courir concernant leur reconversion dans le X. Léo (16 ans) en a profité pour prendre la parole afin de donner son avis sur le sujet.

Depuis qu'ils ont annoncé leur reconversion dans le X, Amandine Pellissard et Alexandre reçoivent de nombreux commentaires négatifs au quotidien. On les accuse notamment de ne pas penser à leurs 8 enfants, qui peuvent être la cible d'harcèlement à l'école à cause de leur nouvelle activité sur les plateformes MYM et Swame. Principalement concerné, Léo a souhaité rétablir la vérité à l'occasion du live Instagram.

"Je traîne beaucoup sur Twitter. Et on voit beaucoup de gens qui parlent à ma place et croient nous connaître. Mais non. Moi je vais vous dire, mes parents ont décidé de faire ça et je leur ai répondu que s'ils pensaient s'épanouir dans ce domaine, tant mieux pour eux. Je peux voir qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font et que ça leur réussit bien. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. S'ils ont heureux de faire ce qu'ils font, je suis heureux pour eux", a confié l'adolescent dans un premier temps.

Léo a ensuite tenu à répondre à ceux qui spéculent concernant le quotidien de ses frères et soeurs et lui. Non, ce n'est pas compliqué pour eux à l'école. Il l'assure, jamais il n'a été la cible de moqueries de la part de ses autres camarades d'école. Et il ne subit pas la situation.

Je suis content pour mes parents

"Il faut arrêter de croire qu'on ne nous en a pas parlé. Je suis content pour mes parents, les petits sont contents. Ils vivent tranquillement comme d'habitude, rien n'a changé. On est épanouis dans notre vie, nos parents aussi, donc c'est bien pour tout le monde. Il faut arrêter de se mettre à notre place et de parler pour nous", a poursuivi Léo. Des déclarations confirmées par la mère de famille.

Et, au cas où le message ne serait pas passé, Léo a précisé que ni à l'époque de Familles nombreuses, ni actuellement il n'a été harcelé. "Chez nous il y a une liberté de parole donc quand il se passe quelque chose, on se parle, on s'explique. On trouve un moyen pour faire en sorte que tout aille bien et jusque là tout va bien. Il faut arrêter d'exagérer les choses. Ils ne font rien de mal, ils sont contents, ils font ça ensemble. Il faut arrêter de critiquer", a-t-il conclu.