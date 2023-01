"Vous allez voir, ça va péter" : Amandine et Alexandre Pellissard dans le X, ils font une grande annonce

Ce lundi 30 janvier, Amandine Pellissard (Familles nombreuses), qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours pour s'être reconvertie dans le X avec son mari Alexandre, a annoncé dans sa story Instagram qu'elle et son mari étaient en route pour Paris ."Bon, on vient seulement d'arriver, on a eu une grosse galère en plus on avait une correspondance à Lyon, la grosse galère", a-t-elle expliqué à sa communauté dans un premier temps avant d'ajouter : "Sinon, on se retrouve demain, petite surprise, vous allez voir ça va donner. Vous savez on n'est pas du genre à se laisser écrabouiller, donc ça va péter et en plus on ne sera pas tout seuls."

Des propos qui, d'après un certain nombre d'internautes, font directement échos au débat animé entre les chroniqueurs de Touche pas à mon poste hier soir. Pour rappel, plusieurs d'entre eux s'en étaient ouvertement pris à la mère de famille, dont Guillaume Genton. "Comment ne pas être choqué ? On a une mère et un père de famille, qui ont des enfants qui sont mineurs et tous très jeunes, qui sont en train de faire une sextape au calme sur un canapé. Le même canapé sur lequel les enfants vont regarder Midi les Zouzous le lendemain matin. C'est extrêmement choquant", s'était-t-il notamment insurgé.

J'ai envie de chialer

"On se marre, mais moi j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence... Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant !", avait déploré Géraldine Maillet de son côté. Pour Kelly Vedovelli, l'ambiance que dégage le couple est "assez malsaine". Elle se dit choquée par les "instruments de torture à l'intérieur du canapé", dévoilés dans l'interview accordée au blogueur Jeremstar . "Qui ne dit pas que le petit de 4 ans ne va pas se retrouver avec un god dans la main ?", s'est-elle interrogée.

Reste à savoir si, à travers cette story Instagram, le couple sous-entendait bel et bien vouloir revenir sur le plateau de TPMP pour régler leurs comptes ou non. Affaire à suivre !