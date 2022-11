Jessica Thivenin à l'hôpital : son mari Thibault Garcia met le feu chez eux et le montre en images !

La vie de Jessica Thivenin et Thibault Garcia est mouvementée en ce moment. Le 29 novembre 2022, le charmant brun de 31 ans a révélé sur Snapchat l'une de ses mésaventures qui aurait pu virer au drame.

A quand un petit moment de répits pour les candidats de télé-réalité révélés dans Les Marseillais ? Le 27 novembre dernier, Jessica Thivenin révélait qu'elle était à bout. La raison ? Chaque soir, son fils Maylone (3 ans) refuse de manger. "Clairement les repas le soir, c'est devenu ma pire angoisse. Je n'en peux plus, j'ai envie de pleurer. (...) Maylone me fait des Air fourchettes. Il me fait des fourchettes vides. Je suis en saturation les gars. Il ne mange pas. Tous les soirs c'est la guerre. Et elle [Leewane, NDLR], elle veut sortir", confiait-elle notamment.

Et le lendemain, la mère de famille a révélé que Leewane (1 an) et elle se trouvaient aux urgences à cause d'une forte fièvre et d'une toux qui l'empêchait de respirer normalement. Après avoir expliqué que la fillette était sous assistance respiratoire, elle a confié : "On est parti en urgence avec Leewane. Depuis vendredi, elle a de la fièvre. Elle avait 40,3, elle ne faisait que vomir. Je l'avais emmenée à l'hôpital et ils lui ont donné quelque chose pour arrêter de vomir. Ca a fonctionné. Elle remangeait un peu. (...) Mais elle avait toujours de la fièvre. Et elle a commencé à tousser hier matin à s'étouffer. Et pendant le repas, elle toussait tellement qu'elle a vomi. (...) Elle ne tenait plus debout et elle n'arrivait plus à respirer. (...) Ils l'ont mise sous assistance respiratoire. On lui a donné des masques et tout. On m'a dit qu'on ne pouvait pas la ramener à la maison car elle était en détresse respiratoire."

Coup de chaud chez Jessica et Thivenin

Pendant ce temps, Thibault Garcia était chez eux, avec Maylone. Et il a bien failli provoquer une catastrophe. "Il faut que je vous raconte ce qui est arrivé hier, un truc de fou. Ma femme a emmené Leewane à l'hôpital. En attendant, je me suis occupé de Maylone. Une fois couché, j'attendais des nouvelles de ma femme. (...) Elle a fini par me dire qu'elles allaient y passer la nuit. Donc moi, paniqué. Et j'attendais ma femme pour manger, parce que j'avais commandé un kebab", a-t-il confié dans un premier temps. Quand il a compris qu'il serait seul pour la nuit, le jeune homme a réchauffé son kebab et pendant ce temps, il a préparé des affaires pour son épouse afin qu'elle ait tout ce dont elle avait besoin à l'hôpital.

"Je l'ai mis au micro-ondes, je ne réfléchis pas. (...) Je ne calcule pas, je le mets avec le sac, l'aluminium et tout. Entre-temps je prépare des affaires et je sens une odeur. J'ouvre le micro-ondes et je vois des flammes partout. Il était enflammé le kebab. L'alarme a commencé à sonner dans la maison, les chiens se sont affolés. Ma femme m'a insulté quand je lui ai envoyé la vidéo. Du coup j'ai failli mettre le feu à la maison", a-t-il poursuivi. Thibault a ensuite dévoilé lesdites images sur lesquelles on voit effectivement des flammes. "J'ai mis le feu à la maison", a-t-il conclu. On peut dire qu'il a eu chaud !