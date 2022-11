Jessica Thivenin : Sa fille Leewane sous assistance respiratoire, elle craque aux urgences

Les journées se suivent et sont difficiles pour Jessica Thivenin. Le 28 novembre 2022, la candidate des Marseillais (W9) a annoncé une mauvaise nouvelle à ses abonnés, sur Snapchat.

Le 27 novembre, la belle blonde de 32 ans a partagé sa détresse sur le réseau social. Durant plusieurs jours, elle était seule avec ses enfants Maylone (3 ans) et Leewane (1 an). Son mari Thibault Garcia s'était rendu au Qatar afin d'assister à des matchs de la Coupe du monde. Et pendant ce temps-là, son petit garçon lui en a fait voir de toutes les couleurs. "Clairement les repas le soir, c'est devenu ma pire angoisse. Je n'en peux plus, j'ai envie de pleurer", avait-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle était dépassée. "Maylone me fait des Air fourchettes. Il me fait des fourchettes vides. Je suis en saturation les gars. Il ne mange pas. Tous les soirs c'est la guerre. Et elle [Leewane, NDLR], elle veut sortir", avait-elle poursuivi, alors que ses enfants étaient agités à table.

Jessica Thivenin avait ensuite avoué qu'elle était sur le point de craquer et a demandé aux mamans ou aux papas qui la suivent s'ils vivaient la même chose. Une fois rassurée, elle a partagé ses retrouvailles avec Thibault Garcia. Le couple a passé un moment en amoureux puis s'est reposé afin d'être en forme pour une nouvelle journée. Et la mère de famille ne s'en doutait pas, mais celle de lundi allait être longue. Très longue !

Depuis plusieurs jours, Leewane est malade. En plus d'avoir de la fièvre, la petite fille tousse beaucoup. Et son état s'est dégradé dans la soirée de lundi puisque Jessica Thivenin a révélé un peu avant 20h qu'elles étaient aux urgences. Elle a ensuite partagé une photo sur laquelle on peut la voir tenir le pied de sa princesse, sur lequel se trouvaient des pansements et une sorte de perfusion. "J'ai tellement vu les petits pieds de Maylone comme ça. Ca ne m'avait pas manqué", peut-on lire en légende de la publication.

Leewane en détresse respiratoire

Les internautes ont appris que ce n'est qu'à 2h du matin que Leewane a été transférée dans une chambre. "Je n'en peux plus des hôpitaux. Je suis KO. Entre Leewane qui tousse non stop toutes les 30 secondes et les machines, je ne peux pas fermer l'oeil. Impossible", a-t-elle écrit à 3h du matin, en commentaire d'une photo en noir et blanc sur laquelle on peut la voir épuisée. Et une heure plus tard, elle a avoué qu'elle était "en craquage" car des médecins rentraient très souvent dans la chambre pour lui poser les mêmes questions. Elle a ensuite précisé à une internaute qui l'accusait d'emmener ses enfants à l'hôpital pour tout et n'importe quoi : "Elle est sous assistance respiratoire, conn***e."

"On est parti en urgence avec Leewane. Depuis vendredi, elle a de la fièvre. Elle avait 40,3, elle ne faisait que vomir. Je l'avais emmenée à l'hôpital et ils lui ont donné quelque chose pour arrêter de vomir. Ca a fonctionné. Elle remangeait un peu. (...) Mais elle avait toujours de la fièvre. Et elle a commencé à tousser hier matin à s'étouffer. Et pendant le repas, elle toussait tellement qu'elle a vomi. (...) Elle ne tenait plus debout et elle n'arrivait plus à respirer. (...) Ils l'ont mise sous assistance respiratoire. On lui a donné des masques et tout. On m'a dit qu'on ne pouvait pas la ramener à la maison car elle était en détresse respiratoire", a-t-elle expliqué ce mardi 29 novembre.