"Je vais craquer" : Jessica Thivenin "en saturation" à cause de Maylone, elle partage sa détresse

Jessica Thivenin n'est actuellement dans aucune émission télévisée. Depuis sa participation aux Apprentis aventuriers, avec son mari Thibault, elle n'a plus participé à un programme. Et pour l'heure, il n'est pas prévu qu'elle s'envole pour un tournage. Mais sa communauté peut continuer à suivre ses aventures sur Snapchat notamment où elle dévoile beaucoup son quotidien. Et le 27 novembre 2022, elle a souhaité partager sa détresse.

Il y a trois ans, Jessica Thivenin a connu les joies de la maternité pour la première fois grâce à son fils Maylone. Malgré des périodes difficiles liées aux soucis de santé du petit garçon, la belle blonde de 32 ans est comblée de bonheur. Mais comme tout le monde, elle connaît parfois des moments compliqués à cause de l'attitude de son petit garçon. Et elle ne le cache pas !

Ces derniers jours, Jessica Thivenin était seule avec Maylone et sa petite fille Leewane (1 an). Son cher et tendre Thibault Garcia s'était en effet envolé pour le Qatar afin d'assister à des matchs de la Coupe du monde. Et elle était heureuse qu'il rentre hier soir car elle était à bout comme elle l'a confié sur Snapchat. "Clairement les repas le soir, c'est devenu ma pire angoisse. Je n'en peux plus, j'ai envie de pleurer", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle semble dépassée. "Maylone me fait des Air fourchettes. Il me fait des fourchettes vides. Je suis en saturation les gars. Il ne mange pas. Tous les soirs c'est la guerre. Et elle [Leewane, NDLR], elle veut sortir", a-t-elle ensuite confié, alors que ses enfants étaient agités à table.

Je vais craquer

Les internautes ont ensuite pu entendre à plusieurs reprises Jessica Thivenin demander à Maylone de manger, sans succès. "Chez vous c'est pareil les repas ? Rassurez-moi, je vais craquer", a-t-elle questionné ses abonnés. Ces derniers ont appris peu de temps après que le petit garçon était puni. Il s'est donc couché sans histoire. Une fois endormi, sa maman a déclaré : "Il m'a vidé le bain. Ce week-end, il m'a eue. Franchement, heureusement que la nurserie existe. Je vais l'y jeter demain. Ce n'est pas vrai, je rigole. J'ai lu vos messages, parce que j'étais désespérée. Et je vois que c'est chez tout le monde pareil. Je galère avec la nourriture pour Maylone. C'est tous les soirs pareil. (...) C'est une tannée, c'est une galère. C'est pesant. J'ai envie de pleurer. En plus je lui ai fait le repas qu'il adore d'habitude. Et là il m'a dit qu'il n'aimait pas."

Espérons pour Jessica Thivenin qu'aujourd'hui est un jour meilleur.