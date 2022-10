"Il souffrait" : Le fils de Jessica Thivenin Maylone emmené aux urgences le jour de son anniversaire, elle raconte

Il y a trois ans, le 7 octobre 2019, le craquant Maylone voyait le jour. Adorable petit garçon à la crinière platine et aux yeux bleus, le fils deJessica Thivenin et de Thibault Garcia a connu de graves problèmes de santé depuis sa naissance. Mais alors qu'ils pensaient être sortis d'affaire, les parents du petit garçon ont malheureusement dû retourner à l'hôpital le jour du troisième anniversaire de frère de Leewane (1 an).

Heureusement, il s'agissait cette fois d'une simple infection à l'oreille. "Il a fini à l'hôpital" confie la candidate de télé-réalité sur Snapchat, avant d'ajouter : "Il avait une petite infection de l'oreille. On l'a récupéré à la nurserie il avait la fièvre (...) Il a quand même soufflé son gâteau et ouvert ses cadeaux mais à la fin du repas il s'est mis à pleurer et dire 'j'ai trop mal à l'oreille, j'ai trop mal à l'oreille' donc mon mari l'a emmené à l'hôpital. Ils sont rentrés à 22h30. Du coup, il a passé sa soirée d'anniversaire à l'hôpital !". "La fièvre montait, montait, montait" raconte de son côté Thibault, "Il souffrait vraiment de l'oreille donc je l'ai emmené aux urgences. (...) C'est pas l'anniversaire dont on rêvait mais bon il va mieux !"

Rassurante, la femme de Thibault Garcia a indiqué que son petit garçon était désormais rétabli et qu'il se portait à merveille. "Ça va, ce matin, il rigole, il joue donc tout va bien et cet après-midi, il est avec ses copains" a-t-elle expliqué. Sur Instagram, Jessica Thivenin a également souhaité un bon anniversaire à son fils en dévoilant des images de ses trois premières années. "Happy birthday Maylone, 3 ans aujourd'hui. le temps passe si vite, c'est plus notre petit bébé, c'est un grand garçon. On est tellement fiers de lui", a-t-elle écrit.