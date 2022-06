Jessica Thivenin a-t-elle été forcée par son mari à faire des injections ? Révélations sur son changement physique

C'est en 2014 que Jessica Thivenin a été révélée au grand public, dans Les Marseillais à Rio, sur W9. A l'époque, elle était en couple avec Julien Tanti. Et son physique n'était pas le même ! Elle a en effet bien changé grâce à des opérations de chirurgie esthétique. Et selon certains, c'est à cause de son mari Thibault Garcia que la jeune femme de 32 ans a changé ces cinq dernières années. Des accusations auxquelles elle a répondu sur Snapchat, ce mardi 28 juin 2022.

Thibault Garcia est décidément au coeur de nombreuses accusations en ce moment. Mais il peut compter sur Jessica Thivenin pour venir à sa rescousse. Après avoir répondu aux rumeurs d'infidélité, la maman de Maylone (2 ans) et Leewane (10 mois) a souhaité adresser quelques mots aux personnes persuadées qu'elle a été incitée à passer sur le billard par son époux. "Je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Au début ça nous faisait marrer. On se disait que vous disiez ça pour rigoler. Mais je vois qu'il y en a qui sont très sérieux et qui pensent vraiment que c'est mon mari qui me pousse à me faire des injections, de la chirurgie, tout ça. Alors pas du tout !", a-t-elle tout d'abord lancé.

Jessica Thivenin a ensuite rappelé qu'elle avait commencé par une augmentation mammaire en 2014. Deux ans plus tard, elle a réalisé ses premières injections. Et, grâce à ses revenus qui ont augmenté, elle a pu continuer à se transformer. "C'est vrai que mon menton je n'en avais pas, donc ça m'a toujours complexée. Et les injections, je ne sais pas si vous voyez ma bouche quand j'ai commencé dans Les Marseillais à Rio. Elle était toute fine. C'est juste que ça coûtait cher et que je n'avais pas les moyens de le faire avant. Mais mon mari ne me pousse absolument pas. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. C'est moi qui aime bien, c'est moi qui suis contente", a-t-elle poursuivi.

Plus de chirurgie esthétique pour Jessica Thivenin

Aujourd'hui, la belle blonde l'assure, elle est "contente du résultat" et ne compte donc plus rien toucher. "C'est vrai que dans Les Apprentis aventuriers je venais de faire mes injections donc j'avais la tête un peu disproportionnée, un peu gonflée et une bouche énorme. Mais là c'est le résultat que j'aime", a-t-elle conclu.

Rappelons qu'en plus de son augmentation mammaire et ses injections, Jessica Thivenin a subi une rhinoplastie en même temps que Thibault Garcia. Elle a ensuite mis un implant au menton en 2018, une intervention difficile à vivre. "Ça a été des crises de pleurs, je ne voulais plus qu'on me regarde. Je me disais que je m'étais massacrée", expliquait-elle le 1er juin 2020. Puis elle s'est fait opérer des fesses en septembre 2020.